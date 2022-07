Bắt 5 đối tượng chặt phá vườn dưa ở Diễn Châu

(Baonghean.vn)- Sáng 4/7, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Phu Von Si Khăm On, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An.