Thứ Năm, 4/9/2025
Tiếng Việt
Pháp luật

Bắt đối tượng cất giấu gần chục khẩu súng quân dụng trong nhà

Anh Minh 04/09/2025 17:08

Khai mua 9 khẩu súng, trong đó, 8 khẩu súng thuộc súng quân dụng trên mạng xã hội với mục đích dùng để săn bắn, đối tượng Trần Tiến Trình vừa bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình (SN 1983), trú tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bắt khấn cấp đối tượng cất giấu gần chục khẩn súng quân dụng trong nhà -0
Đối tượng Nguyễn Tiến Trình cùng tang vật bị thu giữ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an xã Bắc Sơn nắm được thông tin Trần Tiến Trình cất giấu 9 khẩu súng quân dụng tại nhà; tổ chức xác minh, triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên qua mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Tiến hành giám định, cơ quan Công an đã xác định 8/9 khẩu súng thu giữ nêu trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Trần Tiến Trình cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

