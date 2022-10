Bắt đối tượng đăng Facebook ảo 'nuốt' tiền của người có nhu cầu đổi ngoại tệ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S., trú tại xã Giai Xuân về việc bị lừa, chiếm đoạt tiền. Trước đó, do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook.

Anh S. tìm thấy trang Facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua messenger để trao đổi và thống nhất. Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ tài khoản Facebook “Anh Pham” yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng 1024602… của “Bui Van Hoa”. Sau khi nhận được tiền, anh S. sẽ nhận được 10.000 USD vào tài khoản thanh toán quốc tế của mình.

Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản Facebook “Anh Pham” đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá liều lĩnh, cần phải khẩn trương điều tra làm rõ, ổn định tâm lý người dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 12/10/2022, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phá án. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan Công an, Lê Thanh Liêm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Liêm đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền. Nhằm che giấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người có tên Bui Van Hoa ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) số tiền 224.000.000 đồng. Ban chuyên án đã thu giữ 01 máy tính xách tay, 02 điện thoại di động, 110.000.000 đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Liêm và tiếp tục mở rộng chuyên án.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời quảng cáo dịch vụ liên quan đến tiền tệ trên mạng. Khi có nhu cầu như mua, gửi, trao đổi ngoại tệ, người dân cần đến các điểm được phép bán, đổi ngoại tệ thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với qui định của pháp luật./.