Bắt gã trung niên có 2 tiền án, mua bán trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lữ Đức Tào. Ảnh: Trọng Tuấn

Vào hồi 00h15p ngày 18/12/2019, tại khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang đối tượng Lữ Đức Tào (SN 1974), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại và 1 xe gắn máy.