Bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển hơn 11kg ma túy

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 01 đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào, thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống huyện Diễn Châu rồi đi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử 01 tổ công tác trực tiếp xác minh tại địa bàn huyện Kỳ Sơn. Qua đó, xác định 02 đối tượng chính trong đường dây là Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SN 2000), đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn có biểu hiện hoạt động nghi vấn liên quan vận chuyển ma tuý từ nước ngoài vào rồi chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Anh

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, xin ý kiến xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án nắm được thông tin, đêm 16/01, rạng sáng 17/01, Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà sẽ đưa lượng lớn ma túy đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án.

Đối tượng Xồng Bá Đà. Ảnh: Trọng Tuấn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, đêm 16/01/2024, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 CBCS, thành lập 10 tổ công tác tiến hành mật phục đón lõng tại nhiều địa điểm trên tuyến đường từ Kỳ Sơn đi Hà Nội. Do các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi nên Ban chuyên án đã họp bàn phương án bắt giữ các đối tượng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người xung quanh, đồng thời đảm bảo bắt quả tang cả người và tang vật.

Đối tượng Xồng Bá Tồng. Ảnh: Ngọc Anh.

Vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 17/01/2024, tại ngã tư đường Tam Trinh, Vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khi phát hiện Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà xuất hiện, Ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công 02 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 11,1kg ma túy các loại (gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg ketamin). Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.

Toàn bộ tang vật và các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Trọng Tuấn

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 02 đối tượng Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.