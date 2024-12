Pháp luật Bắt giữ 4 đối tượng, thu gần 90 kg pháo nổ Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị liên quan đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, bắt giữ 04 đối tượng trú trên địa bàn huyện, thu giữ gần 90 kg pháo nổ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật về buôn bán pháo nổ. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động ngụy trang “hàng cấm” bằng nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Trước tình hình đó, Công an huyện Thanh Chương xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và phương tiện đấu tranh, triệt phá.

4 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan Công an: Ảnh: Phạm Thủy

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12/2024, Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, bắt giữ 04 đối tượng: Nguyễn Cảnh Xá (SN 1979), Đinh Chỉ Tuyển (SN 1987), Bùi Văn Thuyết (SN 1985), Bùi Văn Ánh (SN 1987) cùng trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương về các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 86,5kg pháo nổ các loại và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đặt mua số pháo nổ nói trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch) qua mạng xã hội, sau đó cất giấu tại nhà, rồi đem về chia nhỏ bán kiếm lời. Khi có người đặt mua, các đối tượng đóng gói, gửi pháo nổ ngụy trang qua dịch vụ giao hàng, xe khách, xe tải cho người mua.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.