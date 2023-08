Bắt giữ đối tượng cất giấu 26 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Vào hồi 16h35 ngày 9/8, tại luồng kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Hải quan Nghệ An) tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS: 37C-134.46, rơ moóc 37R006.22 do Lê Ngọc Hùng (SN 1993), trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển, phát hiện dưới nệm nằm ở cabin đầu kéo cất giấu 24 cây pháo hoa nổ (trọng lượng 26 kg).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Chi cục Hải quan CKQT Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng có hành vi cất giấu pháo nổ trong ca bin xe đầu kéo đưa về Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Qua điều tra, xác minh đối tượng Lê Ngọc Hùng khai nhận: Trước đó, y điều khiển phương tiện ô tô đầu kéo nói trên đến Phôn-xa-vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào và nhờ một người đàn ông Lào (không biết tên tuổi, địa chỉ) mua số pháo trên với giá 4 triệu đồng, cất giấu dưới nệm nằm ở cabin đầu kéo đưa về Việt Nam để sử dụng.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.