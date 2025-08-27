Thứ Tư, 27/8/2025
Bắt giữ đối tượng cướp tại Trung tâm kim hoàn

Thân Lai 27/08/2025 16:12

Chỉ sau 15 giờ truy xét, lúc 11h trưa nay 27/8, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ), nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại Trung tâm kim hoàn PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường tối 26/8.

Theo thông tin ban đầu, Dale James nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6/2025 và thuê trọ tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Trước khi gây án, đối tượng đã thuê một xe máy và tháo biển số để làm phương tiện đi lại.

Sau khi thực hiện vụ cướp, đối tượng rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều tuyến phố trước khi về lại phòng trọ. Tại đây, đối tượng cất giấu tang vật và ẩn náu để nghe ngóng. Khi lực lượng Công an có mặt, đối tượng đã cố bỏ trốn nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Nóng: Bắt giữ đối tượng cướp thực hiện vụ cướp tại Trung tâm kim hoàn PNJ -0
Đối tượng Dale James.

Như Báo CAND đã thông tin, lúc 17h50 tối 26/8, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Trung tâm kim hoàn PNJ (số 455 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Thủ phạm gây án là một thanh niên mặc trang phục của lái xe Grab đã tấn công bảo vệ, sau đó vào bên trong đập bể tủ kính, lấy đi nhiều đồ trang sức rồi bỏ trốn.

Do sợ đối tượng có hung khí, một số người chứng kiến sự việc nhưng không dám vây bắt quyết liệt. Vì vậy, đối tượng đã chạy bộ một đoạn rồi tẩu thoát vào dòng người đông đúc trên đường Núi Thành.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã lập tức huy động lực lượng điều tra, bắt đối tượng.

