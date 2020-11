Bắt giữ đối tượng giết người trong quán karaoke lẩn trốn tại Hà Nội

Đêm 22/11, công an TP Vinh tiếp nhận tin báo về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Thắng, (SN 1990), trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh.



Theo đó vào khoảng 22 giờ 15 phút, cùng ngày Phạm Ngọc Thắng, cùng một nhóm bạn đi đến quán Karaoke Nghi Ân Club ở tại xóm Kim Mỹ (xóm 2), xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để hát karaoke.

Trong quá trình hát Phạm Ngọc Thắng có mâu thuẫn với chị Phạm Thị Hoa (SN 1995), hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Thắng dùng tay tát một cái vào mặt của chị Phạm Thị Hoa, khiến chị Hoa khóc chạy ra quầy lễ tân của quán và gọi điện cho bạn tên là Nguyễn Duy Tuấn (SN 1982), trú tại xóm 3, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Đức Vũ Khoảng 15 phút sau, Nguyễn Duy Tuấn đến quầy lễ tân thì gặp Phạm Ngọc Thắng đang đứng phía ngoài hành lang cạnh quầy lễ tân.



Nguyễn Duy Tuấn nói chuyện với Phạm Ngọc Thắng mấy câu, rồi bất ngờ rút ra một con dao bấm đâm thẳng một phát vào vùng đùi gần sát bụng dưới phía trước của anh Thắng. Khi bị đâm Thắng quay người bỏ chạy vào phía trong, Tuấn đuổi theo đâm tiếp một nhát vào vùng lưng của Thắng. Thắng bỏ chạy đến trước cửa phòng hát số 579 thì gục xuống. Lúc đó mọi người trong phòng chạy ra thấy vậy liền đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An song Thắng đã ngừng thở vào sáng 22/11.

Sau khi gây án Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ án đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Sáng 23/11/2020, Công an TP Vinh đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Tuấn khi đang trốn tại địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Bước đầu đối tượng Nguyễn Duy Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tuấn về hành vi Giết người.