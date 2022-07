Bắt giữ tài xế vận chuyển 310 kg pháo từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13256 ngày 23-7-2022

(Baonghean.vn) - Dù được khuyến khích phát triển với những cơ chế, chính sách hỗ trợ nhưng vật liệu xây dựng không nung tại Nghệ An vẫn chưa tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

(Baonghean.vn) - Không tấp nập như Cửa Lò, cũng không ồn ã như biển Quỳnh, biển Diễn Thành (Diễn Châu) hiện lên dịu dàng khi rạng đông. Có lẽ điều này đã làm nên nét quyến rũ của một trong những bãi biển đẹp nhất Nghệ An.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giải thích lý do đằng sau việc Kiev từ chối đàm phán với Moscow trong một cuộc trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 22/7.

(Baonghean.vn) - Việc công bố điểm thi sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với các địa phương khác trên cả nước, Nghệ An đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi bảo đảm thông suốt, tránh nghẽn mạng.

(Baonghean.vn) - Hoạt động diễn ra từ ngày 22 - 24/7/2022 tại Hà Nội. 26 doanh nghiệp Nghệ An tham gia giới thiệu 46 dòng sản phẩm thực phẩm, dược liệu, tinh bột và ngũ cốc khô, thủ công mỹ nghệ.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, sân bóng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra khai mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Giải do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công ổ nhóm trộm chó, mèo, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn chó cùng các công cụ gây án.

(Baonghean.vn) - Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Khai mạc Trại hè Việt Nam 2022 tại Nghệ An; Chuyện một liệt sĩ được công nhận sau 91 năm hy sinh… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 22/7, trên baonghean.vn.

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay sang tham dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000 - 12/7/2022) và 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu tại huyện Hưng Nguyên. Cùng đi có đại diện Công đoàn và Chi đoàn Báo Nghệ An.