Pháp luật Bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau hơn 10 năm lẩn trốn sang nước ngoài đã bị sa lưới.

Thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới và địa bàn ngoại biên, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ ngoài địa bàn Nghệ An, thời gian qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng liên quan, Công an các xã biên giới, phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại nắm tình hình, ra quân đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ tên gọi khác Lầu Nhìa Giờ hoặc Lầu Nỏ Và trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (SN 1976) đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay (Lào). Lầu Bá Giờ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 29/C47 ngày 17/12/2014 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ 18 bánh heroin và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã số 01/PC04 ngày 02/12/2018 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, trong vụ 60 bánh heroin.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Phạm Thủy

Sau khi bỏ trốn sang nước ngoài, Lầu Bá Giờ vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và che giấu hành tung trốn truy nã của mình, Lầu Bá Giờ liên tục thay đổi chỗ ở, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau tại nước ngoài

Mặc dù sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng đã có những thay đổi nhất định về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, song vẫn không qua khỏi tầm ngắm của lực lượng chức năng. Sau khi dựng lên được chân dung nhận dạng của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ.

Tuy nhiên, do đối tượng có biểu hiện hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn và đặc biệt luôn thủ sẵn vũ khí nóng bên người, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện nên việc tiếp cận, bắt giữ Lầu Bá Giờ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án tỉ mỉ, chặt chẽ cho các tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân xung quanh khu vực bắt giữ. Ngay sau đó, một tổ công tác thuộc Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại đã lên đường sang Lào lần theo dấu vết để truy tìm nơi Giờ đang lẩn trốn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, sau nhiều ngày mật phục theo dõi di biến động của đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 03/8/2024, tại bản Thông Xén, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay (Lào), tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bolykhamxay đã vây bắt Lầu Bá Giờ. Mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần mưu trí, dũng cảm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Lầu Bá Giờ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 1.600 viên ma túy tổng hợp, 02 khẩu súng và một số tang vật liên quan khác.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lầu Bá Giờ cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật./.