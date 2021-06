Bắt kẻ trộm 'lòi' ra con nghiện tàng trữ ma túy

Ngày 3/6, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết đã phối hợp với Công an xã Châu Thành bắt đối tượng Hà Văn Sơn (SN 1999), trú tại Bản Cải, xã Châu Thành (Quỳ Hợp) và Lô Văn Thông (SN 2000), trú tại Bản Bành, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “trộm cắp tài sản”.



Trước đó vào sáng 27/5/2021, Công an xã Châu Thành nhận được tin báo của chị Vi Thị Thanh (SN: 1979) trú tại xóm Bản Cải, xã Châu Thành (Quỳ Hợp) trình báo về vụ việc: Vào buổi sáng cùng ngày, chị Thanh phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 35,2 triệu đồng, 01 chỉ vàng và một số đồ dùng khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Thành đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp và phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện tiến hành điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Hợp đã rà soát, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Hà Văn Sơn (SN 1999), trú tại Bản Cải, xã Châu Thành và Lô Văn Thông (SN 2000), trú tại Bản Bành, xã Châu Quang có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vào khoảng 22 giờ, ngày 01/6/2021, tại địa phận xóm Hoa Thành, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) tổ công tác của Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang 2 đối tượng Hà Văn Sơn và Lô Văn Thông về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ trong người Sơn và Thông 2 túi nilon trong đó có chứa 2,3 gam heroin.