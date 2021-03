Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên gây mê hành khách để cướp tài sản

Hình ảnh "phù thủy" Nguyễn Hòa do Công an trích xuất từ camera Bến xe Miền Đông.

Sau nhiều lần ngược xuôi hàng ngàn cây số để truy xét hành tung tội phạm với sự phối hợp của các đồng nghiệp ở Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã làm rõ hành vi phạm tội của một đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê Trước đó, vào chiều ngày 26/8/2020, ông Phạm Văn Nhi (SN 1976) trú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) rời TP Hồ Chí Minh về Phú Yên trên xe ô tô khách mang BKS 78B - 008.52 của hãng Sao Limousine bằng vé giường nằm A12. Xe khởi hành một chặng đường thì khách đồng hành là người đàn ông chừng 60 tuổi, có vé giường nằm B12 ở kế bên khơi chuyện làm quen ông Nhi một cách rất thân thiện.

Đến khoảng 21h hôm đó, xe khách dừng tại quán cơm Tuấn Phượng ở ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), người đàn ông chủ động ngồi cạnh ông Nhi trong bàn ăn và trò chuyện vui vẻ rồi mời lon nước yến nhưng ông Nhi từ chối. Khi xe tiếp tục hành trình, người đàn ông tiếp tục thuyết phục ông Nhi uống lon nước yến.



Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng ghi lời khai bị can Nguyễn Hòa. Ảnh: Như Anh

Hơn 10 phút sau, ông Nhi lâm vào tình trạng mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và kéo dài cho đến khi xe khách về đến TP Tuy Hòa (Phú Yên) 4h sáng hôm sau (27/8), thì nhân viên phụ xe phát hiện ông Nhi hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Khi tỉnh lại, ông Nhi phát hiện mất sợi dây chuyền và chiếc vòng đeo tay gồm 30 chỉ vàng 18K có tổng trị giá 113 triệu đồng.

Từ nguồn tin báo của nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa chỉ đạo một mũi trinh sát hình sự vào cuộc xác minh, đồng thời chủ động cung cấp thông tin vụ việc cho Báo CAND đưa tin cảnh báo các doanh nghiệp vận tải cùng hành khách chủ động cảnh giác các đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê, kết hợp đề nghị người dân khẩn báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc đối tượng nghi vấn.

Một tháng sau đó, khi ông Phạm Văn Nhi nhận dạng nghi can từ hình ảnh do các trinh sát hình sự thu thập được ở Bến xe Miền Đông và chân dung đối tượng trong tin trên CAND online, một tổ công tác của Công an TP Tuy Hòa lên đường vào TP Cần Thơ phối hợp các đồng nghiêp ở Công an quận Cái Răng đấu tranh khai thác nghi can Nguyễn Hòa (SN 1961, trú ở 10/11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Từng là đối tượng “sỏi nghề” trong nhóm cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê hoạt động chuyên nghiệp trên những chuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên Nguyễn Hòa quanh co chối cãi.

Sau nhiều ngày kiên trì đấu tranh kết hợp với những chứng cứ tài liệu thu thập được, đến nay Nguyễn Hòa đã khai nhận hành vi cướp tài sản của ông Phạm Văn Nhi bằng thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến.

Được biết, Nguyễn Hòa từng bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Kết thúc thời hạn phạt tù năm 2016, Hòa trở về địa phương nhưng không hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục cấu kết đồng bọn bám theo những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Trước khi “hạ gục” ông Nhi trên chuyến xe khách TP Hồ Chí Minh - Phú Yên, Hòa đã bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến để cướp đoạt dây chuyền 5 chỉ vàng 18K của một phụ nữ ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) trên chuyến xe khách Năm Căn - Bến Tre ngày 25/9/2020, nhưng đã bị những người đồng hành phát hiện, bắt giữ và dẫn giải đến Công an quận Cái Răng (Cần Thơ).

Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã tống đạt quyết định khởi bị can đối với Nguyễn Hòa về tội “Cướp tài sản” và đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.