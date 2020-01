Bất ngờ danh tính nghi can vụ cháy nhà 5 người chết ngày 27 Tết

Sáng 23/1, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can liên quan đến vụ cháy nhà dẫn tới 5 người trong một gia đình thiệt mạng tại quận 9 rạng sáng 27 Tết.

Sau khi nắm thông tin, trích xuất camera và vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã tạm giữ nghi can Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) là hàng xóm của gia đình các nạn nhân.



Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/1, sau một ngày sự việc xảy ra Nguyễn Hữu Phước bị trinh sát công an ập vào khống chế đưa về trụ sở để điều tra vụ cháy nhà. Tại đây Phước không chịu khai nhận hành vi, mà quanh co chối tội thậm chí còn nêu ra những chứng cứ được cho là ngoại phạm. Đến 22 giờ cùng ngày, trước những bằng chứng mà cán bộ điều tra đã đưa ra chứng minh về hành vi phạm tội của Phước, nghi can này đã phải thừa nhận tội lỗi do mình gây ra.



Nghi can khai, gia đình bà Huệ ở phía sau, thường ra vào con hẻm trước cửa khiến Phước bực tức. Sau khi hỏi mua lại nhà bà Huệ không được, nghi can tìm cách đuổi gia đình bà đi nơi khác.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước lúc bị bắt.

Rạng sáng 21/1, Nguyễn Hữu Phước đốt nùi giẻ tẩm xăng rồi ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ dựng trước nhà. Nghi can khai mục đích chỉ là hù dọa nhưng không ngờ lửa cháy lớn và gây ra thảm họa. Sau khi gây án, Phước vẫn sinh hoạt bình thường để chứng tỏ không liên quan vụ cháy.



Trước đó vào sáng 21/1, một căn nhà tại hẻm 567 trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM bất ngờ bốc cháy khiến 5 người trong cùng gia đình thiệt mạng. Các nạn nhân gồm Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Trung (SN 1978) và Trần Mỹ Chuyền (SN 1990).

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.