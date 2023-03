Bắt nhanh đối tượng trộm điện thoại Iphone 14 Pro Max

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Linh (SN 2006), trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về hành vi trộm cắp điện thoại của người dân sau hơn 9 giờ lần theo từng dấu vết để truy bắt.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 11/3, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Tân (SN 1991), trú tại xóm Trung Sơn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về việc mất 1 điện thoại Iphone 14 Pro Max.

Sau khi nhận được tin báo, với quyết tâm nhanh chóng truy tìm đối tượng và trao trả tài sản cho người bị mất trộm, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Lần theo các dấu vết, lực lượng phá án đã khoanh vùng và dựng lên được đối tượng nghi vấn.

Đến 21h cùng ngày (chưa đầy 9h đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo), tại xã Mường Nọc, Công an huyện Quế Phong chủ trì, phối hợp với Công an xã Tiền Phong và Công an xã Mường Nọc bắt thành công đối tượng Nguyễn Hữu Linh về hành vi “Trộm cắp tài sản”, thu giữ 19 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Linh đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, khi đi xem bóng tại xóm Trung Sơn thì thấy điện thoại của anh Tân để trong túi quần nên nảy sinh lòng tham và đã lấy trộm điện thoại của anh Tân. Sau đó, đối tượng này đã đem bán được 19,5 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.