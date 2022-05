Bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng 'bay lắc'

Sáng 24/5, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc” tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…



Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, đứng đầu ổ nhóm đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc” là Hồ Ngọc Hùng (sinh năm 1995), hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, cư trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh thường xuyên cung cấp ma túy cho thanh, thiếu niên ở thành phố Vinh và một số địa bàn lân cận như các huyện Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc... để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn.

Quá trình điều hành đường dây này, khi khách hàng có nhu cầu, Hùng không trực tiếp tham gia giao “hàng” mà chỉ đạo 2 “chân rết” cùng trú tại thành phố Vinh là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998), trú tại phường Vinh Tân và Cao Tiến Dũng (sinh năm 1996), trú tại phường Đội Cung để cung cấp ma túy cho khách hàng để “bay lắc”. Trong đó, Dũng đã có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Hiếu có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bên cạnh đó, các đối tượng trên chủ động cài cắm, móc nối với các nữ nhân viên làm việc trong các quán bar, karaoke, các đối tượng nữ nằm trong đường dây dịch vụ cho thuê để tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, giới thiệu và cung cấp ma túy cho khách hàng có nhu cầu để tiêu thụ.

Xác định tính chất nguy hiểm, mức độ tinh vi của nhóm đối tượng này, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 18 giờ ngày 20/5/2022, Ban chuyên án thành lập 3 tổ công tác đồng loạt triển khai các phương án để phá án. Tổ thứ nhất chủ trì, phối hợp Công an phường Vinh Tân, thành phố Vinh mật phục, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Cao Tiến Dũng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổ thứ 2 chủ trì, phối hợp Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An bắt giữ Hồ Ngọc Hùng tại nhà riêng của đối tượng. Tổ thứ 3 tiếp cận, bắt giữ 3 đối tượng: V.H.H. (sinh năm 1998), Đ.T.L. (sinh năm 1994) và N.T.Q. (sinh năm 1999) cùng trú tại thành phố Vinh đang chờ nhận “hàng” để mang đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 50,415 gam ma túy loại ketamine và 35,63 gam ma túy loại MDMA, 1 xe ô tô và 2 điện thoại di động.