Pháp luật Bắt nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc kể trên được huấn luyện, đào tạo rất bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam giác vàng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi vào TP Hồ Chí Minh, Campuchia để thiết lập các đường dây, móc nối với các máy chủ ở trong nước và nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 27/7/2024, tại khu vực sát biên giới thuộc địa phận khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Phòng Trinh sát BĐBP Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng An ninh điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trinh sát miền Trung thuộc Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Si Non (SN 2005, trú bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet - Lào) khi đang sử dụng xe gắn máy chở 1 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đấu tranh khai thác, Si Non khai nhận, khoảng 6h sáng 27/7, đối tượng được người đàn ông tên Sit, trú bản Densavan, thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1,5 triệu Kíp Lào. Đi cùng Si Non còn có Sit và một người Lào bạn của Sit, cùng nhau chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ.

Khi các đối tượng đến bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi, đoạn đến trước nhà cộng đồng bản Ka Tăng, Si Non bị bắt giữ, các đối tượng còn lại lợi dụng địa hình rừng núi đã trốn thoát.

Mở rộng điều tra, truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép trước đó đang đợi ở khách sạn Sê Pôn, thị trấn Lao Bảo, cùng đối tượng người Việt Nam đang chờ các đối tượng người Trung Quốc đi ở nhóm sau về tập kết tại khách sạn này để đi TP Hồ Chí Minh và Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lai Jia Liang (SN 1999) và Wu Jia Bin (SN 1997, cùng trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Chen De Bin (SN 2002, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), Liu Yan Jun (SN 1994, trú tỉnh An Huy, Trung Quốc) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, trú xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Pei Ze Zeng (SN 2002, trú tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) là đối tượng đã nhập cảnh trái phép cùng với nhóm của Si Non bỏ chạy trước đó. Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 1 xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia, BKS 74A- 182.87, 45 điện thoại thông minh cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng người Trung Quốc khai nhận được một chủ khách sạn ở khu vực Tam giác vàng giới thiệu, hướng dẫn và thuê xe đưa về bản Densavan, sau đó được các đối tượng người Lào chờ sẵn và sử dụng xe máy chở theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Riêng đối tượng Nguyễn Thanh Hùng, mặc dù rất ngoan cố, nhiều lần quanh co chối tội, trước các chứng cứ và tài liệu cơ quan chức năng thu thập được, đối tượng này khai nhận trước đó được một người tên Hội thuê tiếp nhận và đặt vé cho các đối tượng người Trung Quốc đi vào TP Hồ Chí Minh với tiền công 1,5 triệu đồng/người.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Hồ Hội (SN 2000, trú tổ 2, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo). Đáng nói, đối tượng này từng bị BĐBP Quảng Trị bắt ngày 29/8/2023 về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bị phạt tù 8 tháng, được tha về ngày 16/4/2024.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.