Bắt ông trùm và thân tín nhóm hoạt động 'tín dụng đen' tại TP Vinh

Ngay 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại TP Vinh, khởi tố đối tượng cầm đầu Phạm Kiều Hưng (SN 1982), trú khối 8, phường Đội Cung, TP Vinh và đồng bọn.



Theo tài liệu cơ quan công an, Phạm Kiều Hưng hoạt động cho vay “tín dụng đen” từ cuối năm 2019. Hoạt động dưới trướng của Hưng là Nguyễn Thanh Đức (SN 1993), trú phường Vinh Tân, TP Vinh. Đức có nhiệm vụ đi thu tiền gốc hằng ngày và thúc ép, đe dọa các “con nợ” trả tiền. Thông qua các mối quan hệ xã hội, những người có nhu cầu vay tiền đã tìm đến Hưng vay tiền. Tùy vào quan hệ với khách hàng mà Hưng cho vay với lãi suất cao thấp khác nhau.

Đối tượng Phạm Kiều Hưng. Ảnh: Anh Quân Hưng tổ chức cho khách hàng vay với hình thức “bốc bát họ”, khi cho vay, cắt trước tiền lãi với lãi suất từ 109,5% - 136,87% tương đương với 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu/ ngày. Người vay phải trả tiền gốc (tiền phường) vào các buổi chiều hằng ngày. Đối với những khách hàng không trả tiền đúng kỳ hạn, Hưng cho đồng bọn điện thoại thúc giục, chửi bới và đe dọa.



Sau một thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiên trì đấu tranh, từng bước làm rõ thủ đoạn của đối tượng. Theo đó, Ban chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Kiều Hưng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều sổ sách Hưng ghi chép việc vay nợ cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cũng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Đức để điều tra làm rõ vai trò giúp sức của Đức trong việc cho vay.

Căn cứ kết quả điều tra, lực lượng công an bước đầu đã làm rõ số tiền Phạm Kiều Hưng tổ chức cho 6 người vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 130 triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Kiều Hưng và Nguyễn Thanh Đức về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự./.