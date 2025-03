Pháp luật Bắt thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng Cơ quan Công an đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo với số tiền lớn. Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án mua bán tài khoản ngân hàng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân cùng thực hiện. Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm được Oanh rủ tham gia mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng hoặc bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Đối tượng Dương Hữu Cường.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh của nhiều doanh nghiệp để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Mỗi tài khoản mà Cường đứng tên được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản, nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3-4 triệu đồng.

Cơ quan Công an kiểm tra các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại chuyển vào các tài khoản với tổng số tiền 194 triệu đồng. Cường khai đây là số tiền mà nhóm của Oanh lừa đảo bằng hình thức mạo danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…