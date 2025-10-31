Bayern thắng Koln 4-1 ở DFB-Pokal: tranh cãi VAR phút 36 Bayern Munich đánh bại Koln 4-1 tại vòng 2 DFB-Pokal, nhưng bàn gỡ 1-1 phút 36 của Luis Diaz trong thế việt vị châm ngòi tranh cãi về việc VAR chỉ áp dụng từ vòng 3.

Bayern Munich rời RheinEnergieStadion với chiến thắng 4-1 trước Koln ở vòng 2 DFB-Pokal, nhưng cảm giác đọng lại không phải là màn thị uy mà là câu hỏi về tính công bằng. Bước ngoặt đến ở phút 36: Luis Diaz gỡ hòa 1-1 trong tình huống được cho là việt vị, một pha bóng mà nếu có VAR, kết quả có thể đã khác.

Khoảnh khắc phút 36 và tác động đến cục diện

Koln mở tỷ số, tạo tiền đề cho một thế trận gây khó khăn trước nhà đương kim vô địch Bundesliga. Nhưng mọi thứ xoay chiều khi Luis Diaz ghi bàn gỡ hòa. Theo diễn biến được nhấn mạnh, tuyển thủ Colombia ở vào thế việt vị rõ ràng tại thời điểm Josip Stanisic dứt điểm trước đó. Dù vậy, bàn thắng vẫn được công nhận vì VAR không hiện diện ở vòng đấu này.

Sai lầm xảy ra ở phút 36 ấy không chỉ thay đổi bảng tỷ số; nó bẻ lái nhịp cảm xúc. Từ lợi thế dẫn bàn, Koln đánh mất sự kiểm soát còn Bayern Munich tận dụng đà tâm lý để bứt lên và khép lại trận đấu với thắng lợi 4-1.

Không có VAR ở hai vòng đầu: thực tế và vấn đề

DFB-Pokal chỉ áp dụng Công nghệ Trợ lý Trọng tài video từ vòng 3. Lý do được chỉ ra gồm thách thức hậu cần và chi phí, trong bối cảnh số lượng trận đấu lớn và nhiều sân của các đội hạng dưới chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ.

Ngay cả khi có mặt, VAR cũng không phải là liều thuốc vạn năng: nó làm gián đoạn cảm xúc, kéo dài thời gian thi đấu và đôi khi mở ra tranh cãi mới. Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi sau trận Koln – Bayern lại đơn giản: những sai lầm rõ ràng như tình huống việt vị dẫn tới bàn gỡ có thể chấp nhận trong một giải đấu chuyên nghiệp hay không?

Tính nhất quán giữa các giải và giữa các vòng

Bundesliga và Champions League đã áp dụng VAR toàn diện để giảm thiểu sai sót. Trái lại, DFB-Pokal tồn tại khoảng trống từ vòng 1 đến vòng 2, tạo nên sự thiếu nhất quán ngay trong cùng một mùa giải. Kết quả là các đội thi đấu ở giai đoạn đầu có thể chịu (hoặc hưởng) ảnh hưởng từ những quyết định không được hỗ trợ công nghệ.

Trận Koln – Bayern là ví dụ điển hình. Khi Koln dẫn trước và gây ra nhiều khó khăn, một quyết định sai lại mở cánh cửa cho bước ngoặt bất lợi. Bayern Munich, như chính diễn biến phản ánh, được hưởng lợi từ việc không có VAR.

Bài toán công bằng: lộ trình nào cho DFB-Pokal?

Không thể phủ nhận khó khăn về chi phí và logistics, nhưng niềm tin vào giải đấu phụ thuộc vào mức độ chính xác của các quyết định trọng tài. Một bàn thắng việt vị được công nhận có thể đẩy nỗ lực của đội bóng còn lại vào ngõ cụt, đồng thời để lại dư âm tiêu cực.

Gợi mở hợp lý là cân nhắc đưa VAR vào sớm hơn, ít nhất tại các sân đủ điều kiện. Cách tiếp cận này không loại bỏ mọi tranh cãi, nhưng giảm thiểu rủi ro của những sai lầm hiển nhiên – đặc biệt ở những trận cân bằng, nơi một quyết định có thể đổi thay cả lộ trình của đội bóng.

Số liệu mấu chốt

Hạng mục Giá trị Giải đấu DFB-Pokal (vòng 2) Địa điểm RheinEnergieStadion Tỷ số Koln 1-4 Bayern Munich Khoảnh khắc tranh cãi Phút 36 – Luis Diaz gỡ hòa 1-1 trong thế việt vị khi Josip Stanisic dứt điểm trước đó VAR tại DFB-Pokal Chỉ áp dụng từ vòng 3

Kết luận

Trận Koln – Bayern cho thấy việc trì hoãn VAR đến vòng 3 tạo ra khoảng tối trong trải nghiệm thi đấu. Khi một quyết định ở phút 36 có thể định đoạt nhịp điệu và kết cục, yêu cầu về công bằng – và một lộ trình VAR sớm hơn – trở nên cấp thiết.