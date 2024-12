Thể thao Bế mạc Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An – Tiếp sức đến trường lần thứ 10, năm 2024 Chiều tối 22/12, tại thành phố Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An – Tiếp sức đến trường lần thứ 10, năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Quần vợt Nghệ An, đại diện các doanh nghiệp tham gia tài trợ giải và ủng hộ chương trình "Tiếp sức đến trường".

Chung kết nội dung Đôi nam Ngoại hạng trình 1600. Ảnh: Thành Chung

Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 10 - năm 2024 gắn với cuộc vận động "Tiếp sức đến trường" được Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, cùng Liên đoàn Quần vợt Nghệ An phối hợp tổ chức.

Đây là một giải đấu quan trọng của phong trào quần vợt tỉnh Nghệ An nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào rèn luyện môn quần vợt nói riêng và tinh thần tập luyện thể dục - thể thao nói chung, đồng thời góp phần lan tỏa yêu thương, hỗ trợ học sinh tại các vùng khó khăn vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Hội Khuyến học Nghệ An tặng hoa tri ân các đơn vị ủng hộ chương trình "Tiếp sức đến trường". Ảnh: Thành Chung

Qua 9 lần tổ chức, Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An gắn với vận động "Tiếp sức đến trường" đã nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Từ nguồn ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tỉnh Nghệ An đã tiến hành xây dựng thêm được nhiều phòng học, nhà bán trú, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy học, sách vở, áo quần… hỗ trợ cho các em học sinh ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh Nghệ An trước năm học mới.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung Đôi nam nữ trình 1280. Ảnh: Thành Chung

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung Đôi nam trình 1330. Ảnh: Thành Chung

Giải đấu năm nay được khởi tranh từ ngày 20/12 tại thành phố Vinh, với 5 nội dung thi đấu chính, gồm: Đôi nam trình 1330, Đôi nam trình 1380, Đôi nam trình 1480, Đôi nam Ngoại hạng trình 1600, Đôi nam nữ trình 1280.... với sự tham gia của 258 vận động viên.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung Đôi nam trình 1380. Ảnh: Thành Chung

Tại giải đấu, các cặp vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay đầy kịch tính, hấp dẫn, các pha bóng đẹp mắt, những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung Đôi nam trình 1480. Ảnh: Thành Chung

Các tay vợt thi đấu với tâm lý tự tin, phát huy được tinh thần thi đấu fair-play. Thông qua các trận đấu của giải, các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên trẻ đã được cọ xát, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ thi đấu, góp phần vào việc phát triển quần vợt Nghệ An.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An và đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nghệ An trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên đạt giải nội dung Đôi nam trình 1600. Ảnh: Thành Chung

Gần 200 trận đấu hấp dẫn, ấn tượng đã diễn ra. Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 10 - năm 2024 khép lại với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, đoàn kết, cao thượng.

Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 10 - năm 2024 khép lại với những dấu ấn đậm nét. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ bế mạc và trao giải, Ban tổ chức đã trao tổng số tiền 180 triệu đồng do đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho Hội Khuyến học Nghệ An; trao cúp cho các cặp vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba.