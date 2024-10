Xã hội Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2024 Tối 30/10, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2024.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ bế mạc và trao giải do các ca sĩ đạt giải Sao Mai xứ Nghệ 2024 biểu diễn: Ảnh: Thành Chung

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An là hoạt động nghiệp vụ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sự trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ của những người làm báo nói, báo hình trên địa bàn tỉnh, vinh danh những tác phẩm xuất sắc.

Thông qua liên hoan, những người làm báo phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, sản xuất tác phẩm, chương trình phục vụ khán, thính giả; góp phần nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cũng như các nền tảng hạ tầng số.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải Vàng cho 8 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 28, năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 29-30/10/2024 tại thành phố Vinh. Liên hoan có sự tham gia của các phòng chuyên môn Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và 23 đơn vị là Trung tâm Văn hóa, truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, một số đơn vị có chuyên đề, chuyên mục đang phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Có 134 tác phẩm truyền hình, phát thanh và video - clip hạ tầng số tham gia liên hoan năm nay, trong đó thể loại phát thanh vẫn chiếm ưu thế với 69/134 tác phẩm. Ngoài ra, Ban tổ chức Liên hoan cũng đã nhận được gần 200 ảnh tham gia giải Khoảnh khắc NTV.

Trao giải Bạc thể loại phát thanh cho 10 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung

Trao giải Bạc thể loại truyền hình cho 10 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung

Theo đánh giá của Ban Tổ chức: Liên hoan Phát thanh, Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 28 đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại. Nhiều tác phẩm tham dự có chất lượng vượt trội, mang đậm màu sắc vùng miền và phản ánh đa dạng những khía cạnh cuộc sống trên mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao giải Đồng thể loại truyền hình cho 14 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung



Trao giải Đồng thể loại phát thanh cho 15 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Liên hoan đã trao 8 giải Vàng, 20 giải Bạc và 29 giải Đồng cho các 57 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả đạt giải; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho 3 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả đạt giải video - clip nổi bật trên hạ tầng số; trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho 3 tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả đạt giải Ảnh Khoảnh khắc NTV.

Trao giải video clip nổi bật trên hạ tầng số và Khoảnh khắc NTV cho 6 tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Chung