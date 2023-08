Bế mạc và trao thưởng Giải chạy 'Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi động, Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" đã khép lại với những giải thưởng được trao cho các vận động viên xuất sắc.

Dự Lễ bế mạc, về phía Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có các đồng chí: Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt; Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" khai mạc vào ngày 19/8; đường đua bắt đầu chính thức từ 3h30 ngày 20/8 ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, xuất phát từ đường Hồ Tùng Mậu trước Quảng trường Hồ Chí Minh qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Viết Xuân, đường ven sông Lam xuống thị xã Cửa Lò.

Các vận động viên về đích. Ảnh: Thành Cường

Sau thời gian thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức giải đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất tại các nội dung cự ly.

Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt Nguyễn Đức Quang phát biểu Bế mạc Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm". Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải chạy "Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền ví, giặm" với sự tham dự của gần 4.000 vận động viên đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, sự phối hợp, trách nhiệm các sở, ban, ngành, đơn vị và đồng hành tích cực của các nhà tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao giải Nhất nam, nữ lứa tuổi dưới 30. Ảnh: Minh Quân

Giải đấu ghi dấu nỗ lực bứt phá, sự vượt lên giới hạn bản thân của các vận động viên, làm bùng lên niềm cảm hứng cho cộng đồng về môn thể thao đại chúng, khơi dậy tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho mọi người.

Đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung cự ly 10 km nữ. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh những giá trị về sức khỏe mà thể thao mang lại, cuộc thi chính là thông điệp, là kênh quảng bá về hình ảnh đất và người Nghệ An. Ban Tổ chức mong muốn sau giải chạy này, các vận động viên sẽ trở lại Nghệ An, không chỉ là du khách, mà còn là những “đại sứ du lịch” quan trọng giúp quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với nhiều người hơn nữa.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung cự ly 42 km nam. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung cự ly 42 km nữ. Ảnh: Minh Quân

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nam, nữ cho các vận động viên xuất sắc ở 4 cự ly thi đấu.

Ban Tổ chức cũng trao giải Nhất nam, nữ ở các lứa tuổi dưới 30, 30 - 49, 50 - 59 và 60 trở lên; trao giải Câu lạc bộ có nhiều thành viên tham gia nhất; giải Cosplay ấn tượng.