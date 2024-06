Thể thao Chính thức khởi tranh giải marathon 'Hành trình về Làng Sen 2024' Lúc 3h ngày 9/6, các vận động viên tranh tài ở cự ly 42km đã xuất phát từ Làng Sen quê Bác hướng đến đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Trước khi phất cờ cho các runner xuất phát đua tranh cự ly 42km, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet chia sẻ: “Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức một sự kiện đầy ý nghĩa như vậy. Đến giờ phút này, các vận động viên đã tập trung đầy đủ, chúng tôi cảm nhận được sự thành công của giải chạy đang đến rất gần.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet (trái) phất cờ cho các runner thi đấu cự ly 42km, từ Làng Sen quê Bác đến Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Chúc cho các runner về đích an toàn, có thành tích tốt nhất. Chúc cho tất cả mọi người có những trải nghiệm đáng nhớ ở sự kiện trong tháng 6 này trên quê hương Bác Hồ”.

Ông Bình Phương (CLB Nghệ An Runner) chia sẻ, mỗi runner khi đến với giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" có dịp đồng hành cùng quê hương xứ Nghệ, cùng trải nghiệm thời tiết tại địa phương. Vì vậy, ông Phương chúc tất cả runner dự tranh cự ly 42 km đều hoàn tất cuộc đua.

“Tôi tin rằng các vận động viên đã chọn cự ly 42km thì đã hiểu và sẽ tìm cách vượt qua. Chúc các bạn về đích ai cũng xinh tươi cùng những tấm hình đẹp nhất”, ông Bình Phương nói.

Các VĐV chạy cự ly 42km chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Bình Minh

Ông Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhấn mạnh, giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" vô cùng ý nghĩa, bởi ngoài khía cạnh thi đấu thể thao, thông qua giải còn giúp các vận động viên có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở Làng Sen quê Bác.

"Các vận động viên tham gia giải chạy được trải nghiệm những cung đường đẹp trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Rất mong giải sẽ được tổ chức thường niên để thu hút thêm nhiều vận động viên và nhân dân cùng đồng hành”, ông Thái nói.

Sau khi cự ly 42 km xuất phát từ Làng Sen quê Bác, lần lượt các cự ly 21 km, 10 km và 5 km cũng khởi tranh thi đấu.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Báo Vietnamnet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, quy tụ 3.200 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km./.