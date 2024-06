Thể thao Nghệ An rà soát công tác tổ chức Giải Marathon Hành trình về Làng Sen Chiều 3/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo Vietnamnet; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc và thành phố Vinh; đại diện Công ty Win Vietnam.

Toàn cảnh cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”. Ảnh: Minh Quân

Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Báo Vietnamnet và Công ty Win Việt Nam tổ chức.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh báo cáo về tiến độ chuẩn bị tổ chức giải. Ảnh: Minh Quân

Giải chạy diễn ra vào ngày 8 - 9/6, nội dung thi đấu gồm 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km, được tiến hành trên cung đường thuộc quản lý của các địa phương, đơn vị: Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn và thành phố Vinh, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Dự kiến, lễ khai mạc giải diễn ra vào 19h30 ngày 8/6; lễ bế mạc diễn ra vào 9h30 ngày 9/6, tại Quảng trường Bình Minh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò.

Sơ đồ các cung đường chạy của Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”. Ảnh: Vietnamnet

Ban Tổ chức cho biết, đến thời điểm này đã có gần 3.200 vận động viên đăng ký tham gia giải chạy, trong đó có 28 vận động viên nước ngoài, 12 vận động viên chuyên nghiệp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận, trao đổi các phương án đảm bảo công tác chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh trật tự cho giải chạy.

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải chạy như: Khảo sát các cung đường chạy; duy tu sửa chữa các tuyến đường; bố trí tình nguyện viên, trọng tài, đội ngũ y tế; công tác phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; truyền thông về giải chạy… đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo Vietnamnet phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Quân

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Giải Marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen” là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, giúp quảng bá hình ảnh quê hương Bác Hồ, giới thiệu những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch của Nghệ An đến du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Minh Quân

Chính vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, điều kiện phục vụ giải chạy, trong đó chú trọng công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên các cung đường chạy; đảm bảo các điều kiện về lưu trú, ăn nghỉ cho các vận động viên; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về giải chạy. Ngoài ra, đề nghị lãnh đạo các các sở, ngành, địa phương liên quan tham gia chạy đồng hành ở một số cự ly ngắn để góp phần quảng bá về giải chạy./.