Quốc tế Belarus sẽ đưa tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga vào trực chiến từ tháng 12 Quân đội Belarus sẽ đưa tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga vào trạng thái trực chiến từ tháng 12. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko cho biết, việc này sẽ được đình chỉ nếu châu Âu có bước đi tương tự.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti



Theo RIA Novosti, thư ký báo chí của Tổng thống Belarus Natalya Eismont xác nhận với RIA Novosti rằng, Minsk sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào tháng 12 tới.

"Ngay hôm nay, quân đội đã báo cáo với tổng thống về vấn đề này. Quân đội đã xác nhận: Việc đưa Oreshnik vào trực chiến sẽ diễn ra vào tháng 12" - bà Natalya Eismont cho biết.

Cùng với đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, Minsk có thể đình chỉ việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik nếu châu Âu sẵn sàng thực hiện các bước tương tự.

"Việc triển khai những vũ khí này tại Belarus chẳng qua chỉ là một biện pháp trả đũa trước sự leo thang tình hình trong khu vực. Xin hãy chấm dứt chuyện này, và những lời bàn tán về Oreshnik sẽ chấm dứt" - Tổng thống Lukashenko phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Minsk về An ninh Á - Âu ngày 28/10.

Ông Lukashenko rằng, một số nước châu Âu đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa tầm trung.

"Sáu năm trước, tôi đã đề xuất xây dựng một tuyên bố chính trị đa phương về việc không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu - mở cửa cho tất cả các quốc gia quan tâm tham gia. Thật không may, đề xuất của Belarus đã bị bỏ qua" - Tổng thống Belarus giải thích.

Theo ông, một số nước EU đang hy vọng giải quyết vấn đề bằng cách chuyển nền kinh tế sang trạng thái sẵn sàng chiến tranh. Nhà lãnh đạo Belarus cảnh báo họ về những hậu quả thảm khốc và kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang.

Ông Lukashenko nói thêm rằng, châu Âu chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực tế với Minsk; Belarus và Nga không cần phải leo thang căng thẳng.

Ngày 21/11/2024, Nga đã tấn công một tổ hợp công nghiệp - quân sự lớn của Ukraine tại Dnipropetrovsk, thử nghiệm hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik. Khi được triển khai theo nhóm, một cuộc tấn công bằng hệ thống này có sức công phá tương đương với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng nó không được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vào cuối năm 2024, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu triển khai các vũ khí mới nhất của Nga, bao gồm cả hệ thống Oreshnik, trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Vladimir Putin trả lời rằng ông tin rằng việc này có thể được thực hiện vào nửa cuối năm 2025.

Đầu tháng 8/2025, Tổng thống Nga tuyên bố việc sản xuất tên lửa tầm trung Oreshnik đã bắt đầu: mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội. Vấn đề chuyển giao cho Belarus có thể sẽ được giải quyết trong năm nay, và các chuyên gia đã lựa chọn được địa điểm lắp đặt.