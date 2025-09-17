Quốc tế Tổng thống Putin giám sát cuộc tập trận Phương Tây-2025 với Belarus Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp đến thao trường Mulino để giám sát tiến độ trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tập trận Phương Tây-2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm bãi tập Mulino. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/9 đã đến thăm thao trường Mulino, nơi ông giám sát tiến độ giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad-2025 (Phương Tây-2025).

"Tôi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng báo cáo về sự sẵn sàng của quân đội để tiến hành giai đoạn cuối của cuộc diễn tập và tất nhiên, tôi chúc mọi người may mắn", Tổng thống nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anderei Belousov báo cáo với Tổng tư tối cao rằng, quân nhân Nga và Belarus đã bắt đầu huấn luyện lúc 9 giờ sáng 12/9. Hoạt động này diễn ra như một phần trong kế hoạch huấn luyện của Lực lượng vũ trang.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, cuộc tập trận với mục đích là thực hành bảo vệ nhà nước liên minh Nga và Belarus khỏi mọi hành vi xâm lược. Các kế hoạch được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tại Phương Tây-2025, 10.000 hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại được sử dụng trong công tác chiến đấu thực tế. Có hơn 247 tàu được sử dụng, bao gồm tàu ​​mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ. 100.000 quân nhân đang tham gia các sự kiện tại 41 bãi tập.

"Tôi hy vọng điều này hữu ích cho các quân nhân về mặt chuyên môn. Và về mặt xây dựng lòng tin cao độ giữa hai nước, điều này chắc chắn hữu ích. Các bạn đã thấy quân đội Nga xây dựng công tác của mình dựa trên kinh nghiệm sử dụng Lực lượng Vũ trang trong xung đột vũ trang hiện đại như thế nào", Tổng thống Putin trao đổi tại thao trường Mulino.

Tổng thống Putin nghe báo cáo về tiến độ cuộc tập trận. Ảnh: RIA Novosti

Ông Putin cũng đã kiểm tra các mẫu vũ khí, thiết bị đặc biệt và quân sự. Tổng cộng, hơn 400 mẫu được trưng bày tại triển lãm, trong đó 125 mẫu đã được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, 194 mẫu đang được thử nghiệm chiến đấu và 86 mẫu đang ở trạng thái thử nghiệm.