Quốc tế

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin

Mỹ Nga 08/09/2025 09:23

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bắt đầu gói trừng phạt mới đối với Moskva.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quân sự ở Alaska. Ảnh: RIA Novosti
Theo RIA Novosti ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Sẽ sớm thôi. Trong vòng vài ngày tới" – Tổng thống Trump trả lời các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ chủ đề cuộc trò chuyện của họ sẽ là gì.

Trong khi đó, theo Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo của một số nước châu Âu sẽ đến Washington vào đầu tuần để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

"Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất thú vị. Một số nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến thăm đất nước chúng tôi theo lịch trình riêng vào thứ Hai và thứ Ba" - nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Cùng với đó, ông Trump cho biết, ông sẵn sàng bắt đầu vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

"Đúng vậy” – Tổng thống Trump khẳng định khi trả lời câu hỏi có liên quan đến việc trừng phạt Nga hay không.

Trước đó, ngày 4/9, Tổng thống Trump cho biết, ông có các lựa chọn “giai đoạn hai và giai đoạn ba” đối với Moskva, nếu ông cảm thấy tốc độ đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine không đủ nhanh.

Đề cập đến việc Ấn Độ áp thuế 50% đối với dầu thô mua từ Nga, Tổng thống Mỹ cho biết, Moskva đã thiệt hại hàng trăm tỷ đô la vì quyết định của ông.

Theo RIA Novosti
