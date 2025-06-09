Thứ Bảy, 6/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn trừ thuế quan cho một số quốc gia đã đạt thoả thuận

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc 06/09/2025 14:04

Ngày 5/9 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế quan cho các đối tác thương mại đã đạt được thỏa thuận về xuất khẩu công nghiệp như niken, vàng và các kim loại khác, cũng như hợp chất dược phẩm và hóa chất, áp dụng ngay từ ngày 8/9.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Trump xác định 45 hạng mục được miễn thuế nhập khẩu từ các "đối tác liên kết" đã ký kết các hiệp định khung để cắt giảm thuế quan và thuế quan "có đi có lại" của Trump áp đặt theo Điều 232 của Luật An ninh Quốc gia. Các khoản cắt giảm bao gồm các mặt hàng "không thể được trồng trọt, khai thác hoặc sản xuất tự nhiên tại Mỹ" hoặc được sản xuất với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Các mặt hàng miễn thuế được xác định trong sắc lệnh bao gồm than chì và các dạng niken khác nhau, một thành phần quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Các hợp chất được sử dụng trong dược phẩm generic, bao gồm lidocaine gây mê và thuốc thử được sử dụng trong các xét nghiệm chẩn đoán y tế, cũng được đề cập.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết sắc lệnh cũng đưa ra các điều khoản miễn trừ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và phụ tùng, cũng như các mặt hàng không được cấp bằng sáng chế để sử dụng trong dược phẩm.

Sắc lệnh này đưa mức thuế quan của Mỹ phù hợp với các cam kết trong các thỏa thuận khung hiện có, bao gồm cả các thỏa thuận với các đồng minh như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump nói rằng việc ông sẵn sàng giảm thuế quan phụ thuộc vào "phạm vi và giá trị kinh tế của các cam kết của đối tác thương mại với Mỹ trong thỏa thuận về thương mại có đi có lại" và lợi ích quốc gia của Mỹ.

Dự kiến, việc miễn trừ thuế quan cho các quốc gia có thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ bắt đầu vào lúc 12h01 sáng 8/9./.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-ky-sac-lenh-mien-tru-thue-quan-cho-mot-so-quoc-gia-da-dat-thoa-thuan-20250906113954325.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-ky-sac-lenh-mien-tru-thue-quan-cho-mot-so-quoc-gia-da-dat-thoa-thuan-20250906113954325.htm

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tổng thống Trump cảnh báo Nga về ‘chiến tranh kinh tế’ nếu hòa bình với Ukraine thất bại

Tổng thống Trump cảnh báo Nga về ‘chiến tranh kinh tế’ nếu hòa bình với Ukraine thất bại

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Tổng thống Trump công bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Trump công bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Đọc tiếp

Tổng thống Trump cảnh báo Nga về ‘chiến tranh kinh tế’ nếu hòa bình với Ukraine thất bại

Tổng thống Trump cảnh báo Nga về ‘chiến tranh kinh tế’ nếu hòa bình với Ukraine thất bại

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Tổng thống Trump công bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Trump công bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn trừ thuế quan cho một số quốc gia đã đạt thoả thuận

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO