Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Theo truyền thông sở tại, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 29/8 đã phán quyết các biện pháp áp thuế “đối ứng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp, khẳng định ông không có thẩm quyền đơn phương áp thuế dựa trên quyền hạn khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phán quyết này, do toàn bộ 11 thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington xem xét, giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào chiến lược thương mại “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump. Các nguyên đơn, gồm 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và 12 bang, lập luận rằng thâm hụt thương mại kéo dài không cấu thành “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” để kích hoạt quyền lực khẩn cấp.

Tòa án nêu rõ: “Đạo luật trao quyền rộng rãi cho Tổng thống thực hiện một số hành động nhằm ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không bao gồm việc áp thuế, đánh thuế nhập khẩu hay các biện pháp tương tự”.

Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác.

Hiện vụ việc dự kiến sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, trở thành phép thử lớn đối với quyền lực của tổng thống trong lĩnh vực thương mại.