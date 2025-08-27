Tổng thống Trump cảnh báo Nga về ‘chiến tranh kinh tế’ nếu hòa bình với Ukraine thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng, Liên bang Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh kinh tế nếu từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform sáng 27/8 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố nêu trên trong cuộc họp Nội các ngày 26/8.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không tham gia vào một “cuộc chiến tranh thế giới” nhưng sẵn sàng sử dụng các biện pháp kinh tế nghiêm khắc để ngăn chặn cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi muốn nó (cuộc chiến) dừng lại. Nó sẽ không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế. Và cuộc chiến tranh kinh tế đó sẽ rất tệ, sẽ rất tệ cho Liên bang Nga – tôi không muốn điều đó”.

Về khả năng đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Trump lưu ý: “Các bạn biết đấy, tango cần hai người, và tôi vẫn nói điều đó – cần phải đưa họ lại với nhau”.

Tổng thống Trump khẳng định, ông có quan hệ tốt với Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh rằng Mỹ “hiện không chi bất kỳ khoản tiền nào cho Ukraine”, tạo nên “mối quan hệ hoàn toàn khác biệt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến những tổn thất nặng nề trên chiến trường. Ông nói “Tuần trước, 7.012 binh sĩ đã chết” mà không phân biệt đó là người Nga hay Ukraine, đồng thời bổ sung: “Trong vài tuần qua, 12.000 người đã thiệt mạng” và lặp lại rằng chỉ có ông mới có thể chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump khẳng định mình có thể giải quyết tình hình “bằng cách áp đặt trừng phạt… hoặc sử dụng một hệ thống thuế quan rất mạnh – điều đó sẽ cực kỳ tốn kém cho Liên bang Nga, cho Ukraine, hoặc cho bất kỳ ai”.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo về sự chuyển hướng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 25/8, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các phóng viên tại Nhà Trắng cho biết, Mỹ hiện không còn trực tiếp tài trợ cho Ukraine và thay vào đó sẽ thu lợi từ việc bán vũ khí cho các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, những nước sau đó sẽ cung cấp lại số vũ khí này cho Kiev.

Tổng thống Trump cho rằng, Washington đã bị “bòn rút” dưới thời các chính quyền Mỹ trước đây, vốn đã cam kết tài trợ tới 350 tỷ USD cho Kiev.

Tổng thống Trump nói: “Tôi không trách Ukraine… nếu họ đến đề nghị cung cấp 100 tỷ USD và rồi họ nhận được”, đồng thời gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “người bán hàng giỏi nhất mà tôi từng gặp”.