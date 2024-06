Xã hội Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Những 'đầu tiên' ở trận đấu mở màn Trận đấu mở màn của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024 là trận đấu lứa tuổi nhi đồng giữa thị xã Cửa Lò và huyện Nghĩa Đàn. Bên lề sân cỏ của trận đấu này cũng có những điều “đầu tiên” thú vị.

Trận đấu đầu tiên của 2 cậu cháu

Trong đội huấn luyện viên của Đội Nhi đồng Cửa Lò năm nay, Nguyễn Nghi Phương là ông thầy trẻ tuổi nhất. Đây không phải mùa giải Cúp Báo Nghệ An đầu tiên Phương tham gia nhưng là mùa giải đầu tiên Phương tham gia với tư cách là huấn luyện viên.

“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đầu tiên mà tôi tham gia là vào năm 2010, khi tôi là một cầu thủ nhí. Năm nay, được thị xã tin tưởng giao dẫn dắt đội bóng và trở lại giải với tư cách huấn luyện viên, tôi thật sự xúc động và hồi hộp. Dù thành tích Đội Nhi đồng Cửa Lò ở trận đấu đầu tiên không được như mong muốn nhưng tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, nỗ lực, hết mình, đoàn kết. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cùng đội bóng đạt được thành tích tốt nhất”, Phương chia sẻ.

Huấn luyện viên Nguyễn Nghi Phương và cầu thủ Lê Duy Ngọ. Ảnh: Diệp Thanh

Đó chưa phải là điều thú vị duy nhất liên quan đến về vị huấn luyện viên trẻ tuổi này. Bàn thắng đầu tiên mở màn của trận đấu được ghi bởi cầu thủ mang áo số 8 Lê Duy Ngọ - cũng là cháu ruột của Phương. Có vẻ như gene thể thao đã được di truyền một cách trọn vẹn giữa các thế hệ trong gia đình của 2 cậu cháu. Để cổ vũ cho 2 thành viên này, đại gia đình nhà huấn luyện viên Phương và cầu thủ Ngọ cũng đã có mặt đầy đủ tại sân.

Mùa giải đầu tiên của nhiếp ảnh gia

Nguyễn Đạo được nhiều người biết đến là một nhiếp ảnh gia có tài, có tâm, với nhiều tác phẩm đạt giải ở các cuộc thi nhiếp ảnh. Anh cũng là một trong những cộng tác viên ảnh gắn bó với Báo Nghệ An nhiều năm nay. Tuy nhiên, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024 là mùa giải đầu tiên mà anh đồng hành cùng Báo Nghệ An với vai trò phóng viên ảnh.

Anh Nguyễn Đạo (ngoài cùng bên phải) tác nghiệp trên sân. Ảnh: Diệp Thanh

Khi được hỏi về cảm nghĩ sau trận đấu đầu tiên của giải năm nay, anh Đạo chia sẻ: “Mặc dù thường xuyên chụp ảnh thể thao nhưng cảm giác khi tham gia chụp ảnh cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An rất khác. Quả thật, có trực tiếp tham gia mới thấy khối lượng công việc và tâm huyết của mọi người dành cho giải đấu lớn như thế nào. Trải nghiệm này sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kỹ năng làm việc nhóm. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chuyển tải sự hồn nhiên, đáng yêu và tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhí bằng những bức ảnh”.

Để đảm nhận nhiệm vụ mà Báo Nghệ An tin tưởng gửi gắm, anh Đạo đã rất cẩn thận kiểm tra, chuẩn bị, đầu tư thêm các thiết bị, máy móc một cách kỹ lưỡng từ trước. Với sự tâm huyết, trách nhiệm của một nhiếp ảnh gia, anh Đạo trăn trở chọn từng góc máy và không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đẹp nào của các cầu thủ nhí. Với một ”phóng viên ảnh” mới tinh, đặc biệt như vậy, mùa giải này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ với nhiều bức hình đầy cảm xúc.

Đội cổ động viên đặc biệt

Trên khán đài của trận đấu giữa Đội Nhi đồng Cửa Lò và Nhi đồng Nghĩa Đàn, vì địa bàn xa hơn nên cổ động viên của Nghĩa Đàn ít hơn hẳn đối thủ. Bù lại, Nghĩa Đàn có dàn cổ động viên nhí mặc đồng phục rất đẹp đến từ Đội Nhi đồng Thái Hoà. Vui buồn theo những tình huống bóng, nhóm cổ động viên nhỏ tuổi này “nhiệt” đến mức một mực bám vào lan can và không chịu ngồi xuống ghế suốt cả trận đấu.

Những cổ động viên đến từ thị xã Thái Hoà nhiệt tình cổ vũ cho "hàng xóm" Nghĩa Đàn. Ảnh: Diệp Thanh

- Các cháu có vẻ thân với các bạn ở đội thị xã Thái Hoà?

- Vâng, chúng cháu ở gần nhau, thường xuyên đá giao lưu với nhau. Đây là lần đầu tiên chúng cháu được cổ vũ cho các bạn ấy ở một giải lớn như thế này - một bạn nhỏ nhanh nhảu.

Có vẻ như sự nhiệt tình cổ vũ của các “hàng xóm” đã tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ nhí Nghĩa Đàn lội ngược dòng và tạo nên “cơn mưa bàn thắng” ở hiệp 2 trận đấu. Theo thông tin từ các khán giả nhí, Đội Nhi đồng Thái Hoà năm nay chỉ có duy nhất 1 vận động viên từng tham gia mùa giải trước, còn lại đều là những “lính mới” - rất quyết tâm và rất sung sức.