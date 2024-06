Thể thao

Lịch thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày 6/6

Ngày 6/6 diễn ra 3 trận đấu, trong đó 1 trận lứa tuổi nhi đồng, 2 trận lứa tuổi thiếu niên. Trận đấu lứa tuổi thiếu niên giữa thị xã Hoàng Mai và Hưng Nguyên được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử; kênh YouTube Báo Nghệ An; Fanpage Báo Nghệ An; Truyền hình FPT Play và các nền tảng digital của FPT Play.