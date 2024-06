Xã hội Những tấm lòng cao đẹp đến với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An Năm 2024, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An bước sang mùa giải thứ 26. Trong suốt nhiều năm qua, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của giải thể thao truyền thống tiêu biểu này là sự chung tay của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm vì tình yêu với con trẻ, với bóng đá. Năm nay, mùa giải thứ 26 tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của gần 30 đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Góp phần phát triển thể lực, tầm vóc thế hệ tương lai

Năm thứ 26, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) tiếp tục là nhà tài trợ chính. Khởi nguồn từ mảnh đất nắng gió Nghệ An, TH true MILK đã thực hiện cuộc cách mạng sữa tại Việt Nam, trở thành Thương hiệu quốc gia, chiếm 45% thị phần sữa tươi trong nước. Dự án sữa cũng mở rộng ra nhiều tỉnh khác trên cả nước và vươn tầm thế giới tới Liên bang Nga, Trung Quốc và khu vực. Danh mục gần 200 sản phẩm TH bên cạnh sữa còn có đồ uống, thức uống thảo dược và thực phẩm sạch, hoàn toàn từ thiên nhiên. Mới đây nhất, TH được Global Brands vinh danh là Công ty Thực phẩm - Đồ uống hàng đầu châu Á. Riêng “thủ phủ bò sữa” TH đặt tại miền Tây xứ Nghệ đã được Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận là “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới” từ năm 2020, đến nay vẫn giữ vững kỷ lục này.

Những cánh đồng công nghệ cao của TH tại Nghĩa Đàn (Nghệ An). Ảnh: CSCC

Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn, cũng là một người con xứ Nghệ, Tập đoàn TH tiên phong khởi xướng và đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ngành trong nhiều dự án, chương trình lớn về dinh dưỡng và sức khỏe, như Đề án "Dinh dưỡng người Việt"; Chương trình "Sữa học đường quốc gia"; Chương trình "Sức khỏe học đường"; Mô hình điểm "Bữa ăn học đường"; thành lập Quỹ "Vì tầm vóc Việt" với nhiều hoạt động bảo trợ, bảo vệ trẻ em; đồng hành với chương trình truyền hình Vì tầm vóc Việt... Từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực này, Tập đoàn mong muốn sớm ban hành Luật Dinh dưỡng học đường nhằm chăm lo toàn diện cho trẻ em, học sinh.

Tập đoàn TH sở hữu các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia như Sữa tươi sạch TH true MILK, Sữa hạt TH true NUT. Ảnh: CSCC

“Với tầm nhìn và sứ mệnh “Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia”, Tập đoàn TH rất quan tâm tới việc phát triển thể lực và tầm vóc thế hệ tương lai thông qua dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao”, ông Arghya Mandal- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa TH chia sẻ lý do TH đóng góp sức mình vào rất nhiều hoạt động thể thao học đường trong những năm qua.

“Chúng tôi được biết, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã có lịch sử 25 năm với công tác tổ chức chuyên nghiệp, là nơi chắp cánh cho rất nhiều giấc mơ bóng đá nước nhà. Quyết định tài trợ cho giải đấu, TH mong muốn góp sức thúc đẩy thể thao học đường cũng như thể thao chuyên nghiệp, không chỉ tìm ra những tài năng bóng đá mà còn là giải pháp bền vững nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ trẻ. Bên cạnh giải bóng đá của Cúp Báo Nghệ An, hiện TH cũng đang đồng hành cùng giải chạy học sinh, sinh viên S-Race và tài trợ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024, 2 sự kiện thể thao học đường lớn bậc nhất trong khu vực”, ông Arghya Mandal cho biết.

BAC A BANK luôn kiên định với sứ mệnh mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho cộng đồng. Ảnh: CSCC

Cùng đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính của giải là Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK). Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, BAC A BANK đang dần nâng cao vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam với tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đa năng. Từ khi thành lập, BAC A BANK đã không ngừng phát triển và mở rộng, cung cấp một hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ các dịch vụ tài khoản thanh toán, tiết kiệm, cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp, đến các sản phẩm đầu tư và bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.



Một trong những mục tiêu chiến lược của BAC A BANK là hướng tới số hóa toàn diện các dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, triển khai các giải pháp ngân hàng điện tử hiện đại và không ngừng nâng cấp trải nghiệm trên Internet Banking, Mobile Banking... Việc số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, tối ưu cho người dùng, từ đó củng cố lòng tin và sự gắn kết giữa ngân hàng và khách hàng.



Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của BAC A BANK khi ngân hàng kỷ niệm 30 năm thành lập. Nhân dịp này, BAC A BANK triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhằm tri ân sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng trong suốt thời gian qua. Các chương trình ưu đãi bao gồm việc giảm lãi suất vay dành cho cá nhân và doanh nghiệp; miễn phí, giảm phí nhiều dịch vụ tài chính, tặng quà tri ân khách hàng; ...



Bên cạnh các chương trình ưu đãi, BAC A BANK phối hợp cùng Quỹ Vì Tầm vóc Việt triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: Dự án Xây dựng trường học nội trú cho các em học sinh vùng cao, Xây dựng hàng chục công trình vệ sinh trường học, Hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế.... Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của BAC A BANK mà còn khẳng định sứ mệnh của ngân hàng là "không tối ưu hóa lợi nhuận mà tối ưu hóa lợi ích", mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

Bệ đỡ cho những tài năng nhí

Từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, đến nay, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trải qua 25 mùa giải thành công, trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hàng năm của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, trở thành những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Hàng trăm nhân tố khác bước ra từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã và đang khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì.

Năm nay, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tiếp tục trở lại với sự tham gia của 32 đội bóng trong cả tỉnh. Dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song giải năm nay ngoài sự đồng hành của Tập đoàn TH - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển TTG, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công ty CP Động Lực, Công ty SAVABECO, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty cổ phần Đầu tư xi măng công nghệ cao Vixito, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh… Ngoài ra, giải còn có sự chung tay của Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, các Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Nam Nghệ An, Tây Nghệ An; Công ty CP Golden City, Chương trình Giáo dục kỹ năng sống POKI, Câu lạc bộ Pickleball Vinh Tân, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công ty Vicem Hoàng Mai, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Nghệ An, Chi nhánh Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Đông Âu - Bệnh viện Đa khoa Đông Âu, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, VILAS GROUP, U2U NETWORK…

“ Đối với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Động Lực đã nhiều năm đồng hành cùng giải đấu để góp phần tạo sân chơi lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bóng đá tỉnh nhà - cái nôi ươm mầm ước mơ cho các tuyển thủ Ông Âu Đại Lợi - Giám đốc chi nhánh miền Trung Tập đoàn Thể thao Động Lực

Là một doanh nghiệp kinh doanh gắn với lĩnh vực thể thao, đã từng gắn bó nhiều năm, năm nay, Công ty CP Động Lực tiếp tục đồng hành với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. “Động Lực Group với triết lý kinh doanh luôn đặt tiêu chí phát triển phong trào thể thao nước nhà từng bước đi lên. Ngoài việc đứng đầu về thị phần quả bóng đá ở Việt Nam, Động Lực còn phân phối độc quyền các sản phẩm áo đấu và giày bóng đá của Jogarbola - thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đối với Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Động Lực đã nhiều năm đồng hành cùng giải đấu để góp phần tạo sân chơi lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bóng đá tỉnh nhà - cái nôi ươm mầm ước mơ cho các tuyển thủ”, ông Âu Đại Lợi - Giám đốc Chi nhánh miền Trung - Tập đoàn Thể thao Động Lực cho biết.

Một trong những nhà tài trợ của giải năm nay là Chương trình Giáo dục kỹ năng sống Poki. Đây là một đơn vị chuyên cung cấp phần mềm và chương trình giáo dục kỹ năng sống Poki và chương trình hoạt động giáo dục STEM+.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống AC - đơn vị triển khai Chương trình Giáo dục kỹ năng sống Poki tại Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm nay. Chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cho thành công của giải, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những tài năng nhí đam mê túc cầu, giúp các em học sinh nghèo, học giỏi có cơ hội phát huy sở trường bóng đá và có cơ hội nghề nghiệp tốt trong tương lai cũng như giúp nền bóng đá tỉnh nhà có nhiều hơn các tài năng bóng đá.

Chương trình Giáo dục kỹ năng sống Poki tổ chức chuyên đề "Phòng tránh đuối nước" ở trường Tiểu học Thuận Sơn (Đô Lương). Ảnh: CSCC

Để tiến tới xây dựng một thế hệ cầu thủ chất lượng, để giá trị nhân văn của giải được lan tỏa, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của MTTQ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội Khuyến học tỉnh với việc dành nhiều phần quà, suất học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi, đá bóng hay. Đây là những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần các em có hoàn cảnh khó khăn vừa đam mê đá bóng nhưng vẫn nỗ lực học tập tốt.