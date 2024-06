Thể thao Công tác kiểm tra nhân sự của Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, công tâm Sáng 5/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 đã tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 32 đội bóng tham dự.

Xe chở cầu thủ đội Thiếu niên và đội Nhi đồng huyện Quỳ Hợp về thành phố Vinh tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Tham dự giải năm nay, ở lứa tuổi Nhi đồng có 18 đội bóng, ở lứa tuổi Thiếu niên có 14 đội bóng đến từ 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Tổng số cầu thủ tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 là 410 người.

Trong 21 huyện, thành phố, thị xã thì có 8 địa phương đăng ký tham gia thi đấu ở cả 2 lứa tuổi (gồm thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai và Quỳ Hợp). Các huyện còn lại chỉ tham gia 1 đội Thiếu niên hoặc Nhi đồng.

Ban nhân sự của Cúp Báo Nghệ An đã có mặt từ rất sớm để thực hiện công tác kiểm tra. Ảnh: Thành Chung

Theo lịch trình, 8 giờ sáng, công tác kiểm tra nhân sự chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, từ 7 giờ sáng, các thành viên trong tiểu ban nhân sự của Cúp Báo Nghệ An đã có mặt tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tại địa chỉ số 6, đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh để làm việc. Thành phần tiểu ban nhân sự gồm có các cán bộ của Sở Văn hoá và Thể thao, Công an tỉnh và Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Đội Thiếu niên thành phố Vinh là đội có mặt đầu tiên để làm thủ tục, tiếp đến là các đội Thiếu niên Kỳ Sơn, đội Thiếu niên và đội Nhi đồng huyện Tân Kỳ, đội Thiếu niên Quỳ Châu, đội Thiếu niên và đội Nhi đồng Hưng Nguyên… Được biết, các đội bóng vùng cao đã về thành phố Vinh để tham gia ngày hội bóng đá từ chiều 4/6. Những đội bóng ở gần hơn thì thuê xe khách, lên xe từ tờ mờ sáng để kịp giờ “hội quân”.

Kiểm tra hồ sơ các cầu thủ đội Thiếu niên huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, hầu hết các đội bóng đã lần lượt về tập trung để làm thủ tục, nhận trang phục thi đấu và chụp ảnh trước khi vào giải. Riêng hai đội bóng huyện Con Cuông xuống muộn hơn, dự kiến đầu giờ chiều nay mới có mặt tại TP Vinh. Các cầu thủ nhí đều rất hào hứng khi được về tham dự giải và quyết tâm thi đấu tốt để đạt thành tích cao.

Rất nhiều phụ huynh đã đồng hành theo con ở giải lần này. Như cầu thủ nhí Nguyễn Văn Gia Phong của Đội Nhi đồng huyện Đô Lương được cả bà nội, bố, mẹ đi cùng xuống thành phố Vinh cổ vũ, động viên, chăm sóc.

Bà nội, bố, mẹ cầu thủ nhí Nguyễn Văn Gia Phong của Đội Nhi đồng huyện Đô Lương xuống dự Cúp Báo Nghệ An cùng con, cháu. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác kiểm tra nhân sự diễn ra nhanh, gọn, chính xác. Các cán bộ thuộc tiểu ban nhân sự Cúp Báo Nghệ An đã có những câu “hỏi xoáy” đầy bất ngờ, thú vị để tăng tính bảo đảm các cầu thủ tham dự giải đều đúng người, đúng tuổi.

Được biết, ở giải này, nếu cán bộ, huấn luyện viên cố ý làm sai về hồ sơ nhân sự, gian lận tuổi vận động viên hoặc dàn xếp tỷ số trận đấu, Ban tổ chức sẽ có các hình thức kỷ luật phù hợp… Qua kiểm tra, hầu hết các đội bóng đều làm tốt việc chuẩn bị giấy tờ, thủ tục thi đấu cho các cầu thủ. Đại đa số các cầu thủ tham dự giải năm nay đều đá bóng hay và học giỏi.

Ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024, Ban tổ chức có thay đổi điều lệ. Cụ thể: Độ tuổi cầu thủ Thiếu niên và Nhi đồng đều giảm 1 tuổi so với mùa giải trước. Độ tuổi Đội Nhi đồng từ 10 tuổi trở xuống (sinh ngày 1/1/2014 trở lại đây); Đội Thiếu niên từ 12 tuổi trở xuống (sinh ngày 1/1/2012 trở lại đây).

Không khí buổi kiểm tra nhân sự ở Cúp Báo Nghệ An rất vui vẻ, cởi mở. Ảnh: Thành Chung

Sự thay đổi ở điều lệ về độ tuổi đã được các đội bóng đánh giá cao. Ông Văn Thanh Chương - Huấn luyện viên hai đội bóng huyện Thanh Chương cho biết: “Những mùa giải trước, cầu thủ tham dự đại đa số là học lớp 5 lên lớp 6. Nhiều cháu còn phải ôn thi. Năm nay, cầu thủ tham dự là học lớp 4 trở xuống nên việc lựa chọn, gọi các cháu đi thi đấu dễ dàng hơn. Hơn nữa, việc giảm độ tuổi cũng phù hợp, tương thích với điều lệ các giải bóng đá trẻ quốc gia. Điều này giúp cho tỉnh thuận lợi trong việc phát hiện, lựa chọn tài năng để tham dự các giải cấp quốc gia…. Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn”.

Đội hình Đội Thiếu niên huyện Thanh Chương tham gia Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Nói về công tác nhân sự ở mùa giải năm nay, ông Nguyễn Danh Nam - Phó phòng Quản lý thể thao, Sở Văn hoá - Thể thao; Trưởng tiểu ban Nhân sự - Chuyên môn Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 chia sẻ: Các đội tham gia giải năm nay đều được kiểm tra nhân sự thông qua mã định danh cá nhân. Ban Tổ chức giải còn phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã để tăng tính xác thực. Vì vậy, công tác kiểm tra diễn ra nhanh gọn, chính xác và tăng sự minh bạch giữa các đội tham dự giải.

Các cầu thủ ở cả 2 lứa tuổi tham dự giải năm nay đều có thể chất nổi trội, đặc biệt là chiều cao. Điều này cho thấy, chất lượng cuộc sống nói chung và chế độ dinh dưỡng cho trẻ em ngày càng được quan tâm và nâng lên.

Công tác kiểm tra nhân sự diễn ra nhanh gọn, chính xác và tăng sự minh bạch giữa các đội tham dự giải. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh những ưu điểm, vẫn có tồn tại đáng tiếc, đó là một đơn vị đã không nghiên cứu kỹ điều lệ nên đã đưa khá nhiều cầu thủ quá 01 tuổi tham dự ở lứa tuổi Nhi đồng. Ban tổ chức đã kịp thời hội ý nhanh để tạo điều kiện thuận lợi cho đội Nhi đồng này được tham gia sân chơi lành mạnh, bổ ích ở lứa tuổi Thiếu niên của Cúp Báo Nghệ An./.