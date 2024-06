Xã hội Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024: Người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu ở đâu? Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 6/6 đến ngày 13/6/2024. Mùa giải năm nay có thêm nhiều đổi mới, khác biệt đáng được đông đảo khán giả đón chờ và theo dõi.

Ra đời năm 1996, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải bóng đá có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên 21 huyện, thành, thị thuộc tỉnh Nghệ An. Cúp Báo Nghệ An là nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ những tài năng trẻ bóng đá xứ Nghệ trở thành ngôi sao bóng đá nước nhà như Công Vinh, Văn Quyến, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Mạnh...

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An - sân chơi bổ ích, hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Ảnh tư liệu

Trải qua 25 mùa giải, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô tổ chức, đổi mới, đa dạng về cách thức truyền thông nhằm tiếp cận đến gần được đông đảo người hâm mộ hơn.

Nếu muốn hòa chung không khí sôi động, rạo rực cùng các cầu thủ nhí, bạn có thể đến xem trực tiếp các trận đấu diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An (số 06, đường Đào Tấn, TP. Vinh). Trong đó, các trận đấu lứa tuổi Nhi đồng sẽ diễn ra trong nhà thi đấu, còn các trận đấu lứa tuổi Thiếu niên diễn ra trên sân cỏ nhân tạo của CLB Sông Lam Nghệ An.

Những trận cầu hấp dẫn, thỏa lòng mong mỏi của đông đảo khán giả. Ảnh tư liệu

Còn nếu bạn không muốn bị bỏ lỡ bất cứ thông tin của một trận đấu nào, thì hãy truy cập ngay vào Báo Nghệ An điện tử, Fanpage, kênh YouTube, TikTok Báo Nghệ An… Mọi thông tin về các trận đấu sẽ liên tục được cập nhật, phát sóng trên các nền tảng của Báo Nghệ An.

Một điều đáng chú ý ở mùa giải năm nay, Báo Nghệ An phối hợp cùng Công ty cổ phần Viễn thông FPT, sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu trên truyền hình và các nền tảng số của FPT Play. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số của Việt Nam. FPT Play là đơn vị sở hữu gói bản quyền truyền hình V.League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 3 mùa giải từ 2023-2027.

Ngoài việc được trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An, các trận đấu của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 sẽ được phát trên Truyền hình FPT Play. Ảnh tư liệu

Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa giải bóng đá khắp trong và ngoài nước, sẽ không còn bó hẹp trong địa bàn tỉnh mà sẽ được rất nhiều người hâm mộ khắp nơi biết đến. Từ đó, nâng cao giá trị cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, mang đến nhiều lợi ích cho giải đấu, cho nhà tài trợ và các vận động viên.

Bên cạnh đó, khi giải được truyền hình rộng khắp, sẽ tạo thêm động lực cho các cầu thủ phô diễn hết những năng lực mình có. Các đội bóng, các vận động viên cũng vì thế mà có sự đầu tư, chuẩn bị tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Thông qua truyền hình trực tiếp trên FPT Play, các cầu thủ sẽ có cơ hội thể hiện bản thân đến với các học viện đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.