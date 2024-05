Nghệ An cuối tuần

Thể thao Quỳnh Lưu quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại Cúp Báo Nghệ An Mùa giải năm ngoái, Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu đã xuất sắc đánh bại hàng loạt “ông lớn” để lên ngôi vô địch Cúp Báo Nghệ An. Năm nay, thầy và trò huyện Quỳnh Lưu quyết tâm rèn luyện, thi đấu hết mình để danh hiệu này không tuột khỏi tay.

Clip: Quang An

Huyện Quỳnh Lưu là địa phương có phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh. Tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu cũng đã có những mùa giải ấn tượng với số lần tham dự nhiều, cùng lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến. Vùng đất Quỳnh Lưu cũng đã sản sinh ra các danh thủ cho bóng đá Việt Nam như thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền đạo Lê Công Vinh hay sau này là Hoàng Văn Bình, Hồ Phúc Tịnh, Võ Ngọc Toàn, Võ Ngọc Đức...

Thiếu niên Quỳnh Lưu sẵn sàng bảo vệ ngôi vương trong mùa giải năm nay. Ảnh: Quang An

Ngay khi nhận được thông tin về Giải Bóng đá Thiếu Niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 sẽ khởi tranh, huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông cử cán bộ trực tiếp về các địa phương trên địa bàn để tuyển chọn các cầu thủ nhí tài năng, có tố chất và niềm đam mê với bóng đá. Do năm nay quy định về lứa tuổi thay đổi, công tác tuyển chọn cũng mất nhiều thời gian hơn, tuy nhiên, đến nay, huyện Quỳnh Lưu cũng đã tìm ra được gần 30 cầu thủ sáng giá, sẵn sàng tranh tài tại Cúp Báo Nghệ An sắp tới.

Các cầu thủ Quỳnh Lưu tăng cường tập luyện trước mùa giải mới. Ảnh: Quang An

Thầy Dương Vũ Phong - HLV đội Quỳnh Lưu chia sẻ: Năm nay, Quỳnh Lưu bước vào giải đấu với ngôi vị đương kim vô địch ở lứa tuổi thiếu niên, điều này luôn được tôi truyền đạt cho các học trò trong mỗi buổi tập để khích lệ sự tự hào của các em, từ đó làm động lực để các em phấn đấu, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, với ngôi vị mà huyện nhà đang nắm giữ.

Cái nắng gay gắt không làm khó được tinh thần của các cầu thủ. Ảnh: Quang An

Đảm nhận vai trò là huấn luyện viên cả 2 đội thiếu niên và nhi đồng tham dự Cúp Báo Nghệ An, công việc của thầy Dương Vũ Phong cũng tăng gấp bội. Tuy nhiên, với tình yêu trái bóng tròn, sự tận tâm với nghề và nghiêm túc với giải đấu, thầy Phong luôn dành tối đa thời gian để tập luyện cùng các em, thu xếp hài hoà để huấn luyện cho cả 2 đội.

Các cầu thủ thực hành các bài tập xử lý bóng. Ảnh: Quang An

“ Lứa tuổi thiếu niên lớn hơn, do đó, việc huấn luyện cũng dễ dàng hơn một chút do

các em đã biết lắng nghe, hiểu các bài giảng chiến thuật cũng như chỉ đạo của

thầy ở trong từng trận đấu. Đối với lứa tuổi nhi đồng, các em còn hồn nhiên,

thi đấu theo cảm xúc nên việc đào tạo cũng mất nhiều thời gian hơn nhưng cũng rất thú vị vì các em luôn thi đấu hết mình… HLV Dương Vũ Phong

Những cầu thủ nhí dù cách xa hàng chục cây số nhưng đều đến sân đúng giờ, tập luyện nghiêm túc. Ảnh: Quang An

Xét về lực lượng đội hình so với mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Đội Quỳnh Lưu cho biết, năm nay về cả thể hình lẫn kỹ thuật cá nhân của các em không bằng lứa cầu thủ “vàng” mùa giải thứ 25. Tuy nhiên, vẫn có những cái tên mới là niềm hy vọng của đội như Đình Toản, Nhật Long, Uy Vũ… sẵn sàng tạo bất ngờ.

Đội Nhi đồng Quỳnh Lưu được chọn lọc kỹ ở các địa phương. Ảnh: Quang An

Được biết, việc tập trung đội năm nay được huyện Quỳnh Lưu tiến hành sớm hơn. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng thầy trò huyện Quỳnh Lưu vẫn đảm bảo tần suất tập luyện duy trì hàng ngày với các bài tập khởi động, phối hợp di chuyển, phòng ngự, dứt điểm đa dạng… Một số cầu thủ ở xa như Chí Công, Nhật Long, Khánh Hoàng, Hoàng Anh… đã được thầy Phong sắp xếp ăn ở cùng với thầy để các em đỡ vất vả trong quá trình di chuyển đến sân tập.

Các cầu thủ Nhi đồng Quỳnh Lưu hào hứng nghe HLV chỉ dạy. Ảnh: Quang An

Em Hồ Minh Hải - cầu thủ Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được tham dự giải đấu nên rất phấn khởi chờ ngày khai mạc để vào thành phố Vinh thi đấu. Năm ngoái các anh đã giành ngôi vô địch nên chúng em cũng sẽ quyết tâm để bảo vệ được thành tích này ở mùa giải năm nay.

Các phụ huynh đồng hành cùng con trước mùa giải. Ảnh: Quang An

Đồng hành cùng với các cầu thủ nhí trong mùa giải mới luôn có những bậc phụ huynh ân cần đưa đón, theo dõi những bước chạy của con trên sân tập.

“ Cả gia đình ai cũng đều đam mê bóng đá, nên khi biết tin con được vào đội của huyện để tham dự giải Cúp Báo Nghệ An là cả nhà mừng lắm. Thời điểm này mùa màng cũng đã xong rồi nên bất cứ ngày nào có lịch tập tôi đều đưa con đi. Hy vọng con sẽ cố gắng tập luyện, nghe lời huấn luyện viên để thi đấu tốt, mang về thành tích cho huyện nhà. Anh Nguyễn Văn Phương, xã Sơn Hải

Mùa giải thứ 25 vừa qua, Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành được chức vô địch thuyết phục. Dù nằm trong bảng đấu khó khăn có sự xuất hiện của Đội TX Hoàng Mai và huyện Hưng Nguyên, nhưng Đội Quỳnh Lưu đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đến vòng bán kết, “cơn lốc” Quỳnh Lưu cũng đã đánh bại Yên Thành - đội bóng rất mạnh mùa giải vừa qua để đi đến trận đấu cuối cùng. Dù đối thủ trận chung kết là đội chủ nhà TP.Vinh nhưng Quỳnh Lưu cũng đã thi đấu hết mình để lên ngôi vô địch, khép lại một hành trình kỳ diệu. Năm nay, thầy và trò huyện Quỳnh Lưu đang rất quyết tâm để giữ vững được ngôi vương tại giải đấu danh giá này.