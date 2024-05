Thời sự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2024 khởi tranh từ ngày 6/6 Chiều 28/5, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024 nhóm họp, bàn công tác tổ chức, chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo nhất để giải diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Thành Cường

Tham dự có các đồng chí Phó ban Tổ chức giải: Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An; cùng các thành viên trong Ban Tổ chức giải.

Các đồng chí trong Ban tổ chức giải. Ảnh: Thành Cường

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024 có sự góp mặt của 33 đội gồm: 19 đội lứa tuổi Nhi đồng, 14 đội lứa tuổi Thiếu niên đến từ 21 huyện, thành, thị trên toàn tỉnh.

Mùa giải năm 2024, các trận đấu sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An ở TP Vinh. Trong đó, các trận đấu lứa tuổi Nhi đồng sẽ diễn ra trong nhà thi đấu, còn các trận đấu lứa tuổi Thiếu niên diễn ra trên sân cỏ nhân tạo.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 sẽ được phát trên truyền hình FPT Play. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đặc biệt, ngoài được trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An, các trận đấu của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 sẽ được phát trên Truyền hình FPT Play của đơn vị đối tác truyền thông là Công ty cổ phần Viễn Thông FPT.

Tại cuộc họp, các thành viên đã trao đổi các nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức giải đấu lần thứ 26, đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng cao.

Các đồng chí trong Ban tổ chức giải. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu thống nhất ý kiến, cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của giải các năm trước, sớm ban hành Điều lệ giải để chuyển tới các địa phương nghiên cứu, thành lập các đội bóng tham dự giải.

Ngoài ra, thành viên Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, tổ chức giải trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tìm kiếm, phát hiện các nhân tố cho thể thao Nghệ An.

Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Thành Cường

Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải cũng trao đổi một số đề xuất thay đổi, điều chỉnh nội dung điều lệ và công tác trọng tài...

Về vấn đề công tác nhân sự giải, Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao kiến nghị cần làm chặt chẽ từ đầu. Bên cạnh đó, mỗi vận động viên tham gia thi đấu cần được đăng ký duy nhất một số áo cố định đến hết mùa giải.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Thành Cường

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An có ý kiến, điều chỉnh thời gian thi đấu phù hợp với thời tiết thực tế, đảm bảo chất lượng chuyên môn, sức khỏe của vận động viên tham gia thi đấu trên sân.

Ông Lê Minh Điều - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Thành Cường

Ông Lê Minh Điều - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải cho biết, sẽ phối hợp tối đa cùng Báo Nghệ An và Ban tổ chức, đảm bảo đầy đủ sân bãi, nhà thi đấu, cũng như các vấn đề kỹ thuật khác liên quan.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Thành Cường

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Tổ chức giải, Trưởng ban Tổ chức giải Ngô Đức Kiên kết luận một số nội dung trọng tâm, cần tập trung triển khai sớm trong thời gian tới.