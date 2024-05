Thể thao Nhi đồng Tân Kỳ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An (BNA) - 2 năm liền 2022, 2023, Đội bóng Nhi đồng huyện Tân Kỳ đoạt chức Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Bước vào mùa giải năm nay, đội quyết tâm một lần nữa mang về vinh quang cho huyện nhà.

Với 2 chức vô địch liên tiếp gần nhất, đến nay các đội bóng Nhi đồng huyện Tân Kỳ đã 7 lần đoạt chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Đây là con số ấn tượng, khẳng định địa phương đã và đang chú trọng phát triển môn thể thao vua, có sự đóng góp quan trọng vào việc phát hiện, đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá tỉnh nhà.

Ngay từ đầu tháng 5/2024, ngành Văn hóa – Thể thao huyện Tân Kỳ thống nhất chọn Đội bóng Nhi đồng tham gia giải Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, đồng thời hoàn tất việc lựa chọn nhân sự và bước vào giai đoạn luyện tập.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Linh cùng các cầu thủ Đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Dù thời tiết không thuận lợi, thầy trò Đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ vẫn miệt mài rèn các bài tập thể lực, kỹ thuật, chiến thuật… Ngoài sân, nhiều phụ huynh sau khi chở con đến sân đã nán lại theo dõi hoạt động của cả thầy và trò.

Các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ với bài tập khởi động. Ảnh: Cẩm Tú

Anh Nguyễn Sỹ Dũng ở xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, những ngày qua đưa con trai Nguyễn Sỹ Khải Phong (SN 2015) đi quãng đường hơn 20km đến tập luyện cùng đội bóng.

Anh Dũng cho biết: “Hàng ngày, chúng tôi chứng kiến thầy và các con kiên trì tập luyện dưới thời tiết nắng nóng oi bức, mới thấy được quyết tâm cao của toàn đội. Vì đam mê của con trẻ nên chúng tôi luôn đồng hành cùng đội bóng”.

Các phụ huynh theo dõi cầu thủ nhí tập luyện. Ảnh: Cẩm Tú

Trong số 12 vận động viên của Đội bóng Nhi đồng huyện Tân Kỳ tham gia giải Cúp Báo Nghệ An năm nay, duy nhất chỉ có em Nguyễn Văn Nhật Thành ở xã Kỳ Sơn đã từng tham gia mùa giải 2023 và cũng có thời gian dài được tham gia tập luyện tại lớp năng khiếu nghiệp dư Sông Lam Nghệ An.

“Chúng em đang nỗ lực tập luyện hằng ngày và cả đội sẽ quyết tâm cao trong từng trận đấu ở giải sắp tới”, Nhật Thành chia sẻ.

Nguyễn Nhật Thành (cầu thủ đang tâng bóng) là vận động viên duy nhất của Đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ từng tham gia mùa giải 2023. Ảnh: Cẩm Tú

Theo sát các cầu thủ là huấn luyện viên Nguyễn Văn Linh - Cán bộ thể thao tâm huyết, yêu nghề, có kinh nghiệm. Theo anh, khó khăn nhất đối với đội hiện nay là tất cả các cầu thủ được tuyển chọn tại nhiều xã trong huyện, nhiều em ở xã vùng sâu, vùng xa như Tiên Kỳ, Đồng Văn… quãng đường đi lại xa, có nơi cách trung tâm huyện tới 30 km nên mỗi khi tập trung đội để luyện tập rất vất vả cho phụ huynh đưa đón các cầu thủ ngày 2 buổi.

"Ngoài ra, điều lệ năm nay chỉ cho phép các học sinh từ lớp 4 trở xuống tham gia giải nên các cầu thủ còn nhỏ tuổi, nhiều cầu thủ mới được luyện tập tập trung đội mấy tuần nay, dẫn đến sự phối hợp chưa thực sự nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, đội bóng có rất ít cầu thủ nổi trội nên chúng tôi chỉ biết chú trọng khổ luyện kỹ thuật, chiến thuật cho cả đội”, huấn luyện viên Nguyễn Văn Linh cho biết.

Các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ chia đội đá đối kháng. Ảnh: Cẩm Tú

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ xem việc tuyển chọn cầu thủ có năng khiếu để luyện tập và tham gia thi đấu là nhiệm vụ then chốt cho giải đấu, do đó mà hàng năm ban huấn luyện đã nỗ lực tìm kiếm ở các địa phương, trường học để bổ sung nhân lực thường xuyên cho lớp năng khiếu nghiệp dư bóng đá Sông Lam Nghệ An tại huyện.

Ông Trần Xuân Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ cho biết: “Ngay khi có công văn của Sở về tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch luyện tập sớm, cụ thể, chuẩn bị chu đáo về sân bãi cũng như các điều kiện khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tham gia tập luyện.

Hiện nay, các vận động viên nhí đã nghỉ hè nên chúng tôi bố trí chỗ ăn nghỉ tập trung cho các em luyện tập. Với sự nỗ lực hết mình, Đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ quyết tâm chiến thắng từng trận đấu nhằm giành thành tích cao nhất”.

Bằng tâm huyết của huấn luyện viên trẻ và sự đam mê của các em, đặc biệt là sự ủng hộ tận tình của cán bộ, nhân dân huyện nhà và các phụ huynh, Tân Kỳ hứa hẹn sẽ tiếp tục là một ứng cử viên nặng ký tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi Cúp Báo Nghệ An năm nay.