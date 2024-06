Thể thao Những trọng tài chuyên nghiệp tại Cúp Báo Nghệ An Với 20 trọng tài có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, luôn đặt sự công tâm, minh bạch lên hàng đầu, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 chắc chắn sẽ tìm ra được nhà vô địch xứng đáng nhất.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã bước sang tuổi 26 thì riêng trọng tài Trần Duy Khánh, trợ lý trọng tài FIFA đang bắt ở giải V.League cũng đã đồng hành, gắn bó với giải được 23 năm, là một trong những trọng tài kỳ cựu của giải đấu. Mặc dù vậy, mỗi lần mùa giải mới khởi tranh, trọng tài Duy Khánh vẫn luôn cảm thấy phấn khởi như những ngày đầu.

Các trọng tài điều khiển các trận đấu tại giải Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26. Ảnh: Quang An

Trọng tài Trần Duy Khánh chia sẻ: Tôi đã tham gia giải Cúp Báo Nghệ An từ những mùa giải đầu tiên, đó là những ngày các đội thi đấu theo cụm, chưa quy tụ về Vinh như hiện nay. Trong khoảng thời gian hơn 20 năm đó, tôi đã chứng kiến rất nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã từng thi đấu, trưởng thành từ giải đấu này. Đây thật sự là sân chơi lớn, đã khẳng định được thương hiệu. Do đó, mỗi lần tham dự giải, được chứng kiến các lứa cầu thủ mới với niềm khát khao với trái bóng tròn, chúng tôi lại càng thấy vui và tự hào về một thế hệ măng non xứ Nghệ đầy tài năng và nhiệt huyết. Vì thế, chúng tôi luôn quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở mỗi trận đấu, để đảm bảo khách quan, công bằng, góp phần tạo nên một mùa giải thành công.

Năm nay, tổ trọng tài Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 bao gồm 20 thành viên, trong đó, có 2 trọng tài đang làm việc tại Giải V-League - Giải bóng đá vô địch Quốc gia cấp cao nhất của cả nước. Ngoài ra, còn có các trọng tài đã làm nhiệm vụ ở Giải Bóng đá hạng Nhất, hạng Nhì Quốc gia, giải trẻ. Các trọng tài đều dày dặn kinh nghiệm, đã từng tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, được đào tạo qua lớp sơ cấp và nâng cao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đã được cấp chứng chỉ. Do đó, có thể đảm bảo những trận đấu của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An diễn ra trung thực, khách quan nhất.

Trọng tài Trần Duy Khánh (thứ 2 từ bên phải sang) là trọng tài kỳ cựu tại Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: P.V

Bên cạnh những trọng tài kỳ cựu thì tại giải đấu năm nay cũng xuất hiện những trọng tài trẻ, được đào tạo bài bản, được tiếp cận với các kiến thức mới, luôn thể hiện được sự nhạy bén, nhanh nhạy khi điều hành các trận đấu. Trọng tài Nguyễn Bá Mạnh, sinh năm 2003, năm nay mới 21 tuổi nhưng đã có năm thứ 2 liên tiếp cầm còi tại Cúp Báo Nghệ An. Đối với trọng tài Bá Mạnh, đây vừa là niềm vinh hạnh, vừa là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành tốt để mỗi trận đấu được diễn ra công bằng, tìm ra đội giành chiến thắng xứng đáng nhất.

Trọng tài Nguyễn Bá Mạnh chia sẻ: Sau khi có được chứng chỉ lớp trọng tài nâng cao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi được Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Nghệ An giao nhiệm vụ tại Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Đây là niềm vinh dự lớn mà tôi luôn trân trọng. Dù thời gian đồng hành với giải chưa nhiều như những đàn anh trước đó, tuy nhiên, quan điểm điều hành trận đấu của tôi luôn rõ ràng, yếu tố khách quan, minh bạch luôn được tôi đặt lên hàng đầu trong tất cả các tình huống. Có như vậy mới tạo được lòng tin của các cầu thủ, các huấn luyện viên cũng như đông đảo khán giả.

Trên sân bóng, trọng tài được xem là người quyền lực nhất nhưng thực sự nghề trọng tài chẳng khác gì “làm dâu trăm họ, bởi vì bất kỳ một quyết định nào được đưa ra cũng đều ảnh hưởng đến thế trận của trận đấu. Việc cầu thủ, huấn luyện viên hay khán giả phàn nàn về một tình huống bóng luôn diễn ra như cơm bữa. Điều quan trọng là trọng tài luôn phải bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định đúng nhất, không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Niềm vui lớn nhất của các trọng tài là khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên nhận được những tràng vỗ tay, những lời ngợi khen của mọi người, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Các trọng tài điều khiển trận đấu tại Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu

Trọng tài Nguyễn Đình Thái - Tổ trưởng Tổ Trọng tài Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 chia sẻ: Để các trận đấu diễn ra công bằng, khách quan, tìm ra nhà vô địch xứng đáng nhất, chúng tôi đã tổ chức họp bàn và thống nhất về chuyên môn trước khi bắt đầu vào giải và đều đã được quán triệt nghiêm túc về Điều lệ giải.

Những quy định “cứng” bắt buộc các trọng tài phải thực hiện là yêu cầu hạn chế tối đa việc tiếp xúc, gần gũi với ban huấn luyện các đội. Các trọng tài chỉ biết trận đấu mình cầm còi chỉ vài phút trước giờ bóng lăn, không được biết lịch từ trước. Càng về sau, những trận đấu như tứ kết, bán kết, hay chung kết thì việc điều hành trận đấu sẽ do các trọng tài dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. Các trọng tài không được phép điều khiển các trận đấu có đội quê hương mình ra sân để đảm bảo tính khách quan, công bằng…

Sự thành công của Cúp Báo Nghệ An luôn có sự đồng hành của đội ngũ trọng tài chuyên môn cao. Ảnh: tư liệu BNA

“ Cầm còi các trận đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An rất khác biệt do các em còn nhỏ, chơi bóng bằng niềm đam mê, sự vô tư. Việc xảy ra các va chạm, các tình huống căng thẳng cũng ít hơn so với bắt các lứa tuổi lớn. Do đó, quan điểm của chúng tôi là vừa bắt đúng luật nhưng cũng vừa tạo điều kiện để các em thi đấu thoải mái, vô tư, cống hiến, đúng với lứa tuổi của mình. Tổ trưởng Tổ trọng tài Nguyễn Đình Thái

Trong suốt 25 năm Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An khởi tranh đều đã tìm được những nhà vô địch thuyết phục. Do đó, với đội ngũ trọng tài chuyên môn cao cùng sự công tâm, minh bạch được đặt lên hàng đầu, mùa giải lần thứ 26 năm nay hứa hẹn sẽ tìm được chủ nhân của chiếc cúp vàng xứng đáng nhất, thỏa mãn niềm tin yêu của người hâm mộ./.