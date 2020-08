Bệnh nhân 736 'chưa xác định nguồn lây nhiễm'

Ngày 7/8, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, "bệnh nhân 736" cho biết, anh đang được cách ly điều trị tại một bệnh viện ở Quảng Nam, sức khỏe đã tiến triển so với những ngày trước.

"Đến giờ tôi vẫn không rõ F0 của mình là ai. Tôi từng nhậu chung với 'bệnh nhân 680', nhưng tôi không nghĩ tôi bị lây nhiễm từ người này", người đàn ông 39 tuổi, đang là lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ nói.

Theo bệnh nhân này, ngày 22/7, anh có đi nhậu chung với nhóm bạn cũ, trong đó có một nhân viên y tế đang công tác ở Đà Nẵng. Đến ngày 5/8, Bộ Y tế công bố người này dương tính với Covid-19, là "bệnh nhân 680".

"Tôi có nhậu chung, nhưng ngồi khá xa, không tiếp xúc gần", "bệnh nhân 736" nói thêm.

Một ngày sau, anh này cùng đồng nghiệp đi ô tô riêng ra Nghệ An. Từ 18 giờ ngày 24/7 đến 17 giờ ngày 25/7, nghỉ tại phòng Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, ăn tối, ăn sáng và ăn trưa tại nhà ăn tầng 1 của khách sạn.

Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25/7, được 2 người bạn đi ôtô từ Hưng Phúc, Hưng Nguyên xuống đón tại khách sạn và đưa đi ăn tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán (địa chỉ số 777 đường Lê Mao kéo dài). Sau đó, bệnh nhân trở về khách sạn.

Đến nay, toàn bộ mẫu xét nghiệm ở Nghệ An liên quan "bệnh nhân 736" có kết quả âm tính. Ảnh: Thành Cường.

"Chỉ chưa đầy 2 ngày sau cuộc nhậu với nhóm bạn ở Đà Nẵng thì tôi đã có triệu chứng rồi. Nếu tôi bị lây từ "bệnh nhân 680" thì tôi không nghĩ xuất hiện triệu chứng nhanh như vậy được", bệnh nhân này nói và cho hay, sau một ngày ở Nghệ An, anh bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi. Cùng thời điểm đó, bắt đầu xuất hiện thông tin có ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng. Cho rằng bản thân cũng có thể đã bị nhiễm bệnh, trong 2 ngày sau đó, anh chỉ ở trong khách sạn, không đi ra ngoài cho đến ngày rời Nghệ An. Chính vì vậy, dù ở 3 ngày 3 đêm tại Nghệ An, nhưng lịch trình của anh này ngoài ở khách sạn chỉ có một điểm khác là nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán.