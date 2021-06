Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông hoạt động trở lại từ 6h ngày 18/6

Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: PV

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tạm dừng việc tiếp nhận khám, chữa bệnh cho cho bệnh nhân mới, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công tác khám, điều trị cho các bệnh nhân hiện đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Do trước đó, ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông có tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.T tại khu sàng lọc để xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; kết quả phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố bệnh nhân N.Đ.T nhiễm Covid-19.

Chiều 17/6, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức Đoàn kiểm tra do TS.BS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chức năng trực thuộc sở đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực trạng quy trình phân luồng, khai báo y tế, khám sàng lọc và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS- CoV-2 và thực hiện 5K tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.