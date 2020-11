Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh: Không ngừng đổi mới vì sự hài lòng của người bệnh

Cán bộ nhân viên y tế bệnh viện nỗ lực học tập, nêu gương tốt về sự thân thiện, chu đáo và tận tình với người bệnh, xung kích vì sức khỏe cộng đồng.

Vì sức khỏe người bệnh, cộng đồng

Từ lâu nay, “sự hài lòng của người bệnh” là động lực, mục tiêu mà Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đặt ra và hướng tới. Chính vì vậy, ngay từ khi Bộ Y tế ban hành Quyết định 2151/QĐ-BYT vào năm 2015, Bệnh viện đã có sự chủ động triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Ở bệnh viện, phong trào thi đua đổi mới đã được diễn ra sôi nổi, chất lượng. Mỗi khoa phòng, mỗi cán bộ nhân viên y tế đều xây dựng cho mình kế hoạch, mục tiêu và chương trình hành động, phấn đấu riêng để phục vụ người bệnh.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã thực sự là một địa chỉ tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh. Vậy nên, mỗi ngày số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đây là rất đông, dao động từ 1.700 - 2.200 bệnh nhân. Không để bệnh nhân phải chờ đời lâu, mỗi ngày, kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải cũng như nhiều cán bộ nhân viên bệnh viện đều cố gắng đến thật sớm để bắt tay ngay vào việc. Quảng đường từ nhà Hải đến bệnh viện khá xa (35km) nhưng bản thân anh “chưa bao giờ đến đúng giờ” mà vẫn thường đến sớm hơn so với quy định 30 phút.

Vào việc đầu giờ sáng, từ 7-9 giờ, Nguyễn Ngọc Hải được tăng cường cho bộ phận lấy máu xét nghiệm. Thấu cảm với sự lo lắng, căng thẳng, cảm giác “mất mát”, bản thân anh luôn cố gắng thực hiện thủ thuật một cách nhẹ nhàng nhất, giúp bệnh nhân không đau đớn; các thao tác chính xác, khoa học và hiệu quả, để giảm thời gian phải chờ đợi của bệnh nhân... Từ 9 giờ cho đến 12 giờ trưa, đây là khoảng thời gian anh Hải trở về với hệ thống máy móc xử lý mô bệnh học, mảnh sinh thiết của bệnh nhân, pha bệnh phẩm, cho ra tiêu bản để giúp các bác sĩ phát hiện những sự bất thường của tế bào, từ bệnh ung thư đến các bệnh viêm nhiễm khác.

Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ: Hết việc chứ không phải hết thời gian, còn bệnh nhân là còn phục vụ. Ảnh: Thành Chung

Suốt ngày quần quật với công việc, máy móc nhưng bản thân kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải dường như không bao giờ biết mệt. Anh luôn giữ được sự chăm chú, tập trung cao độ và nụ cười luôn nở trên môi. Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ: Quy định là làm việc ngày 8 giờ nhưng thực tế thì các cán bộ phòng xét nghiệm nói riêng và bệnh viện nói chung luôn làm vượt giờ với phương châm hướng tới “Lấy người bệnh làm trung tâm; Xem người bệnh là người nhà của mình”, “Hết việc chứ không phải hết thời gian, còn bệnh nhân là còn phục vụ”.

Ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, ngoài sự tận tụy trong công việc, kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải còn được mọi người biết đến là tấm gương về sự xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Vừa qua, Đoàn công tác cán bộ y tế Nghệ An đã có 24 ngày (từ ngày 20/8-14/9/2020) có mặt tại TP. Đà Nẵng để giúp địa phương này chống dịch Covid-19. Hải chính là 1 trong 16 cán bộ của đoàn xung phong đi chống dịch.

Lấy máu xét nghiệm cho chị Nguyễn Thị An, 27 tuổi, ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải tâm tình: Tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ thì cần phải cố gắng cống hiến cho xã hội, cho sự nghiệp chung. Nên khi nghe tin Sở Y tế tổ chức đoàn tăng viện cho Thành phố Đà Nẵng nên tôi đã tình nguyện đăng ký đi ngay và may mắn được chọn. Ở Đà Nẵng, tôi được phân công về Bệnh viện Phổi; thực hiện nhiệm vụ vận hành máy xét nghiệm sinh hóa cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 để cho ra những chỉ số giúp các bác sĩ điều trị hiệu quả. Ngoài ra, tôi còn tham gia thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cho nhân viên y tế.

Trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm, điều kiện làm việc rất áp lực song bản thân tôi và Đoàn công tác cán bộ y tế Nghệ An đều rất vui vì được trực tiếp chung tay, góp sức giúp Thành phố Đà Nẵng đẩy lùi Covid-19... Nếu sau này, không may, Nghệ An có bệnh nhân Covid-19, tôi sẵn sàng lại xung phong nhận nhiệm vụ. Còn trước mắt, bản thân tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi chuyên môn, trau dồi phẩm chất để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho người bệnh - Kỹ thuật viên Nguyễn Ngọc Hải khẳng định.

Tạo tiện ích tối đa cho người khám, chữa bệnh