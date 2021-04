Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Xứng đáng là đơn vị tuyến cuối chuyên môn của khu vực Bắc Trung Bộ

Phát triển chuyên sâu

Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiền thân là Nhà Thương Vinh được thành lập ngày 18/9/1918 (Theo Công báo số 7B của Phủ toàn quyền Đông Dương năm 1923). Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh... Trải qua bao thăng trầm chiều dài lịch sử, đến năm 1997, Bệnh viện đã chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều thời kỳ, bệnh viện đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó có thể kể đến: Năm 2009, Bệnh viện HNĐK Nghệ An được công nhận đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I vào năm 2009.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An những ngày đầu. Ảnh tư liệu Không tự hài lòng, những năm qua, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bệnh viện đã không ngừng phấn đấu xây dựng Bệnh viện phát triển về mọi mặt. Về công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bệnh viện luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên thường xuyên cử cán bộ học tập, tập huấn tại các bệnh viện lớn, các trường đại học lớn trong nước và quốc tế. Ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, bệnh viện còn chú trọng đào tạo kỹ năng quản lý, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ… xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, bệnh viện đã cử 5.877 cán bộ, viên chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 251 người được đào tạo sau đại học... Không chỉ cử cán bộ đi đào tạo, Bệnh viện còn là địa chỉ tin cậy để bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ cho ngành Y tế Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh tư liệu Về công tác chỉ đạo tuyến, tính đến năm 2020, bệnh viện đã thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho 20 huyện, thị xã trong toàn tỉnh, đã chuyển giao thành công nhiều các kỹ thuật chuyên môn. Bệnh viện HNĐK Nghệ An là bệnh viện hạt nhân của 15 đơn vị bệnh viện vệ tinh, đảm nhận chuyển giao 11 kỹ thuật cho tuyến dưới. Bệnh viện còn hợp tác và hợp đồng chuyên môn với một số cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị trong khu vực như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; Bệnh viện Quân y 4; Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh; Khu công nghiệp Nghi Sơn - Thanh Hóa; Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Công ty Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến hướng dẫn thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh tư liệu Đồng thời, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã thường xuyên chủ động tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện lớn và đầu ngành như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim mạch Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương...tạo tiền để phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện HNĐK tỉnh làm việc với Đại sứ quán Ba Lan. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bệnh viện HNĐK tỉnh còn thể hiện tốt vai trò to lớn trong “quan hệ hữu nghị” với nước bạn Lào. Cụ thể, bệnh viện đã tích cực trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng; cử 15 bác sĩ có trình độ chuyên môn cao sang trực tiếp điều trị người dân nước bạn. Và đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng đã làm chủ được những nhiều kỹ thuật quan trọng và cơ bản góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nước bạn Lào.

Chào đón trẻ đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Nghệ An. Ảnh tư liệu Trong giai đoạn vừa qua, việc hợp tác quốc tế cũng luôn được bệnh viện quan tâm. Bên cạnh việc gìn giữ phát huy mối quan hệ tốt với Đại sứ quán và Chính phủ Ba Lan, bệnh viện cũng đã có nhiều chương trình hợp tác về đào tạo, phát triển kỹ thuật cũng như khám, chữa bệnh với các nước: Mỹ, Bỉ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn mọi mặt.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương tặng hoa chúc mừng bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu đầu tiên. Ảnh: Thành Cường Ở Bệnh viện HNĐK tỉnh, công tác nghiên cứu khoa học là một chiến lược xuyên suốt nhằm nâng cao kiến thức y khoa và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Từ năm 2015 đến 2020, Bệnh viện đã có 275 đề tài nghiên cứu và sáng kiến khoa học, trong đó có nhiều đề tài và sáng kiến được các giải cao cấp tỉnh, toàn quốc; nhiều bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Phẫu thuật cột sống bằng Robot tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu Từ các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị cho đến hợp tác, nghiên cứu khoa học... công tác phát triển chuyên môn của Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chuyên ngành Ngoại khoa, Nội khoa, Sản phụ khoa trở nên vững mạnh. Nhiều chuyên khoa sâu được thành lập và phát triển, thường xuyên triển khai thực hiện những kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu đầu ngành.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An thực hiện ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh tư liệu Hiện nay, chuyên ngành Nội khoa của Bệnh viện đã thực hiện được 86,9% tổng danh mục kỹ thuật hiện tại tuyến Trung ương. Chuyên ngành Ngoại - Sản phụ khoa của Bệnh viện đã thực hiện được 91,6% tổng số danh mục kỹ thuật hiện tại tuyến Trung ương. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn thực hiện thành công nhiều kỹ thuật loại đặc biệt và cao như: ghép thận, ghép tế bào gốc, mổ robot, can thiệp mạch, phẫu thuật nội soi… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện HNĐK Nghệ An được công nhận là cơ sở đủ điều kiện ghép thận. Ảnh tư liệu Tính đến đầu năm 2021, Bệnh viện HNĐK Nghệ An được giao 1.700 giường bệnh kế hoạch, thực hiện khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, khu vực lân cận và nước bạn Lào. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên môn cao với hơn 1.736 cán bộ; hơn 440 loại trang thiết bị y tế chuyên sâu, trong đó có nhiều trang thiết bị công nghệ cao và hiện đại đáp ứng được chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ... Mỗi ngày bệnh viện tổ chức khám cho 1.600 – 2.000 bệnh nhân; điều trị nội trú từ 2.400 – 2.700 bệnh nhân/ngày; phẫu thuật 80 – 120 ca bệnh. Nâng tầm cao mới Với sự quyết tâm cao và sự đầu tư đồng bộ xuyên suốt cả quá trình phát triển, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ tại Quyết định số 1670/QĐ-BYT ngày 25/03/2021. Đây là vinh dự đầy tự hào của ngành Y tế Nghệ An nói chung và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện HNĐK Nghệ An nói riêng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc và tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện HNĐK tỉnh. Ảnh tư liệu Tuy nhiên, việc được công nhận là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ cũng là một bước ngoặt mới với nhiều trọng trách lớn lao đầy thử thách; đòi hỏi Bệnh viện HNĐK Nghệ An phải tiếp tục không ngừng phát triển để xứng đáng với tầm cao mới. Tiến sĩ Phạm Hồng Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết: Thời gian tới, Bệnh viện sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng phát triển công tác quản lý bệnh viện, tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, theo tôn chỉ “Chất lượng hàng đầu – Phát triển chuyên sâu – nâng tầm cao mới”...

Cụ thể, về phát triển chuyên môn, Bệnh viện HNĐK tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; triển khai nhiều kỹ thuật mới, nhiều kỹ thuật cao cho tất cả các chuyên khoa, các chuyên ngành kể cả các chuyên ngành mới; phát triển đồng thời cả hệ thống xét nghiệm, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh… tạo nên sự phát triển đồng bộ trong toàn bệnh viện.

Can thiệp mạch não tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh tư liệu Về công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến, bệnh viện tập trung thành lập và xây dựng trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến lớn mạnh đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới, không những làm tốt công tác đào tạo chỉ đạo tuyến trong tỉnh và trong khu vực, mà còn phải tăng cường hợp tác với các bệnh viện, trường đại học, các tổ chức y tế trong khu vực và trên thế giới. Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu đa lĩnh vực, đa chuyên ngành song song với việc đào tạo tiến sĩ, bác sĩ CKII, dược sĩ CKII nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ nguồn nhân lực, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt trách nhiệm là bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị vệ tinh theo quyết định của Bộ Y tế.



Bệnh viện HNĐK Nghệ An hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện tỉnh Xiêng khoảng - Lào năm 2018. Ảnh tư liệu Đồng thời, Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Xây dựng và phát triển bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2019 - 2025” của UBND tỉnh Nghệ An; đào tạo, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cao, chuyên sâu cho các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh của các tỉnh Bắc Trung Bộ; đào tạo, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng - Lào và mở rộng thêm các tỉnh khác của nước bạn Lào như Bôlykhămxay, Khăm Muộn,…



Trong công tác nghiên cứu khoa học, bệnh viện sẽ nâng cao chất lượng và số lượng các công trình nghiên cứu khoa học cũng như công bố lên các tạp chí trong nước; phát triển công tác nghiên cứu khoa học ở tất cả các cấp đặc biệt là các công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, nhà nước; phấn đấu hàng năm có từ 2 – 3 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí nước ngoài.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Bệnh viện HNĐK tỉnh cũng sẽ tập trung mua sắm trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao, chuyên sâu trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn, như máy chụp cắt lớp 512 dãy, hệ thống chụp cộng hưởng từ 512 dãy, thiết bị phẫu thuật rô bốt; thường xuyên duy tu bảo dưỡng, đồng thời xây dựng điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển bệnh viện để có đủ cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và hiện đại để phục vụ tốt nhất cho công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng Bắc Trung Bộ.