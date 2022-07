Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thêm 1 phó giám đốc

(Baonghean.vn) - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ký Quyết định số 1268/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện bao gồm: PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Tiến sĩ Phạm Hồng Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ Chuyên khoa II Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Bệnh viện.