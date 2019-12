Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An kết hợp nghỉ dưỡng với chi phí thấp nhất

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lợi (65 tuổi) ở Nghi Hợp, Nghi Lộc bị chấn thương sọ não do tai nạn ô tô được phục hồi sức khỏe sau khi điều trị tại Bệnh viện PHCN Nghệ An. Trải qua 2 đợt phẫu thuật (tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Việt Đức), sau 6 tháng điều trị tại các bệnh viện, bà Lợi được chuyển về Bệnh viện PHCN Nghệ An để phục hồi, chăm sóc sau phẫu thuật. Trước khi về Bệnh viện PHCN Nghệ An, bà Lợi không có cảm giác gì khi người khác gọi; ăn, uống của bà hoàn toàn phải đặt ống xông, nhưng nay, bà đã được phục hồi những chức năng đó. Ảnh tư liệu Lâm Tùng