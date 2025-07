Sức khỏe Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Ngày 22/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn tăng cường khả năng phòng, chống tội phạm công nghệ cao và bảo đảm an toàn thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Yến

Tham gia lớp tập huấn có đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An và các cán bộ truyền đạt nội dung tập huấn.

Lớp tập huấn đã tập trung vào các chuyên đề liên quan mật thiết tới hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh của Bệnh viện, bao gồm: Âm mưu, phương thức, thủ đoạn và cách phòng tránh các loại tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; các nguy cơ gây mất an ninh mạng; kỹ năng an toàn cho người sử dụng và kiểm duyệt thông tin; nâng cao nhận thức, kỹ năng văn minh, an toàn, đúng đắn trên không gian mạng; kỹ năng phân biệt, sàng lọc, tiếp nhận thông tin.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Xuân Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Hoàng Yến

Phát biểu tại lớp tập huấn, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Xuân Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban Chỉ đạo Mô hình “An toàn trên không gian mạng; Vững vàng trong chuyển đổi số” tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin và truyền thông đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Cùng với những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại, thì còn có sự gia tăng của các hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, dữ liệu cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành Y tế.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An tập huấn các nội dung chuyên đề cho cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Lớp tập huấn được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Phòng PA05 phối hợp tổ chức chính là một phần quan trọng trong Kế hoạch xây dựng và triển khai mô hình điểm “An toàn trên không gian mạng; Vững vàng trong chuyển đổi số”, với mục tiêu nâng cao kỹ năng đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, hệ thống máy tính và phần mềm phục vụ cho công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Qua đó, cũng nâng cao ý thức phòng ngừa, ý thức cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện. Việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng không chỉ giúp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bảo vệ tài sản số và thông tin quan trọng mà còn góp phần xây dựng lòng tin của người bệnh, đảm bảo môi trường khám, chữa bệnh an toàn và hiện đại trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay./.