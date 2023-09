Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam là nhà tài trợ kim cương của Miss Vinh 2023

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và kế hoạch đối ngoại 2023 của tỉnh Nghệ An, từ ngày 6/9 đến ngày 14/9/2023, đoàn công tác Sở Công Thương Nghệ An tham gia Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam tại New Zealand và Australia.