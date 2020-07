Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An kêu gọi gây quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo gần 200 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 27/7, Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, kịp thời động viên, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí thương binh, con liệt sỹ trong khối công đoàn viên chức tỉnh.

(Baonghean.vn) - Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ, ngày 27/7, Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB &XH dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.