Bị hỏng thai, người phụ nữ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh để nhận làm 'con mình'

21h30 ngày 22/8, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu bé bị mất tích Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, tên ở nhà gọi là Cam).

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi nhận được thông tin phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và nhiều nguồn thông tin khác, các mũi trinh sát đã điều tra, phát hiện BKS xe máy đối tượng đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đi có BKS 22…

Cháu bé được lực lượng công an giải cứu.

Ngay sau đó, các tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh địa chỉ nơi đối tượng đưa cháu Gia Bảo về ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Quá trình xác minh, tổ công tác phát hiện cháu Gia Bảo đang ở trong nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988), trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi theo dõi tình hình, để giải cứu an toàn cho cháu Gia Bảo, các mũi trinh sát dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chọn thời điểm đối tượng Thu chủ quan, đã ập vào khống chế, bắt giữ giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu.

Theo thông tin ban đầu, Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi rời nhà đối tượng có thai…

Sau khi trở về, để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo để nhận làm con mình. Được biết, Thu làm nghề nghiệp không ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo.

Khoảng 22h30’, đối tượng Thu đã được di lý Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em, xử lý theo quy định của pháp luật.